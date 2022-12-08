Рийгикогу принял государственный бюджет на 2023 год

Общий объем доходов государственного бюджета составит 15,6 миллиарда; общий объем расходов составит 16,8 миллиарда. Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 % ВВП, структурный дефицит бюджета сохранится на уровне 2,6 %.

В 2023 году расходы на оборону впервые превысят миллиард евро и составят 2,9 % ВВП.

На рост зарплат в бюджете на следующий год выделено 243 миллиона евро. Фонды заработной платы учителей, работников культуры и работников, отвечающих за внутреннюю безопасность, вырастут на 15 %. Минимальная ставка зарплаты учителей вырастет на 36 %, полицейских – на 17 %.

В 2023 году бюджет государственных пособий семьям увеличится на 177,1 миллиона евро. Будут повышены пособия по многодетности, детские пособия на первого и второго ребенка и пособие родителям-одиночкам.

С нового года средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом. Вместе с индексацией и внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости вырастет до 704 евро в месяц. Общая сумма не облагаемого налогом дохода возрастет до 654 евро в месяц.

Финансирование высшего образования в 2023 году будет повышено на 41,5 миллиона евро, в каждый последующий год – дополнительно на 15 %. На переход на эстоноязычное образование со следующего года каждый год будет выделяться 41 миллион евро.

На инвестиции в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии, а также на жилищный фонд будет направлено 166 миллионов евро.

За принятие инициированного правительством Закона о государственном бюджете на 2023 года ( 708 SE ) проголосовали 79, против – два члена Рийгикогу.