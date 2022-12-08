Беженка из Украины жестко упала в таллиннском автобусе: теперь на костылях в 9-метровой комнате с четырьмя родственниками
Несчастный случай с украинской беженкой Ольгой Щелковой случился в конце ноября. Городской автобус резко затормозил на светофоре, женщина упала в проход. Только через полчаса, уже на работе, поняла, что не может пошевелиться. Пришлось вызывать скорую. В больнице увидели переломы пяти ребер и тазобедренной кости со смещением. Корреспондент RusDelfi заглянула к пострадавшей в гости, чтобы узнать, почему та решила обратиться в страховую, а увидела, как живет семья беженцев из пяти человек в 9-метровой комнате за 600 евро.
Несчастное утро перед работой
„Самое плохое, что я из Украины. Военный беженец“, — начинает свой рассказ Ольга. Сразу после выписки зовет к себе в гости. В больнице женщина пробыла пять дней. „Больше не положено“, — констатирует она.
Домом назвать гостиницу „Эколанд“, где женщина вместе с родными снимает небольшую комнату, сложно. Скорее это место похоже на хостел, в котором приходится ютиться многим украинским беженцам. Семья Ольги — не исключение.