Беженка из Украины жестко упала в таллиннском автобусе: теперь на костылях в 9-метровой комнате с четырьмя родственниками

Несчастное утро перед работой

„Самое плохое, что я из Украины. Военный беженец“, — начинает свой рассказ Ольга. Сразу после выписки зовет к себе в гости. В больнице женщина пробыла пять дней. „Больше не положено“, — констатирует она.

Совсем крошечная комната, в которой стоят две кровати. Тут же — сложенная раскладушка, небольшой стол и кусочек кухни. В помещении три на три метра умещаются пять человек. Обычно на одной кровати ночует дочка с внучкой, на второй — Ольга со старшим внуком, на раскладушке — муж. За такие условия семья платит за аренду 400 евро и еще 220 евро — за коммунальные.