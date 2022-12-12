Эстонцы платят за быстрый интернет в два раза больше, чем латыши. Tele2 обвиняет конкурента
В Эстонии интернет Telia со скоростью 1 Гбит/с стоит 72 евро в месяц, интернет Elisa с такой же скоростью стоит 69,99 евро в месяц, а интернет Tele2 с такой же скоростью - 75 евро в месяц. В Латвии, с другой стороны, компания TET предлагает интернет со скоростью 1 Гбит/с за 29,50 евро в месяц. По мнению генерального директора Tele2 Криса Роббинса, это связано с доминирующим положением Telia на рынке и слабым регулированием со стороны государства, пишет Ärileht.
Глава Tele2 Estonia Крис Роббинс признался, что они уже много лет поднимают вопрос о необоснованно дорогом интернете. „Государство должно быть гораздо более активным и решительным в справедливом регулировании оптовых цен Telia и предоставлении физического доступа к сетям. Сегодня сеть, покрывающая Эстонию, является одной из лучших в Европе. А потому неправильно утверждать, что главный вопрос заключается в ее дальнейшем развитии и оправдывать дорогие цены затратами на строительство, как это принято утверждать некоторыми в Эстонии“, - отметил он.