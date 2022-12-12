Эстонцы платят за быстрый интернет в два раза больше, чем латыши. Tele2 обвиняет конкурента

Глава Tele2 Estonia Крис Роббинс признался, что они уже много лет поднимают вопрос о необоснованно дорогом интернете. „Государство должно быть гораздо более активным и решительным в справедливом регулировании оптовых цен Telia и предоставлении физического доступа к сетям. Сегодня сеть, покрывающая Эстонию, является одной из лучших в Европе. А потому неправильно утверждать, что главный вопрос заключается в ее дальнейшем развитии и оправдывать дорогие цены затратами на строительство, как это принято утверждать некоторыми в Эстонии“, - отметил он.