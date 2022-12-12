Что случилось? Компания Audi вышла в число лидеров на автомобильном рынке Эстонии

Ассоциация предприятий по продаже автомобилей AMTEL сообщает, что в ноябре компания Toyota осталась на первом месте в рейтинге продаж новых машин среди автомобильных марок, представленных в Эстонии (куплено 260 автомобилей). За ней следуют Škoda (202) и Audi (118).

Однако в тройку самых популярных моделей вошли Toyota Corolla (85), Audi Q2 (67) и Toyota RAV4 (65).

Цены на Audi Q2 на складе в настоящее время начинаются всего от 33 900 евро, так что дело, вероятно, просто в рекламной акции.

Вся первая десятка по количеству проданных в ноябре моделей выглядела так. Точнее сказать, это прямо-таки парад внедорожников или просто поднятых автомобилей, в который втиснулись Corolla, Octavia и Ceed:

В ноябре в Эстонии было продано 1 428 новых легковых автомобилей, что на 0,9% меньше, чем в том же месяце 2021 года. Всего за 11 месяцев покупателям был передан 19 281 новый легковой автомобиль, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается сегментов, средние и малые внедорожники продолжают доминировать. Их доля в ноябре составила 30,3% и 19,7% соответственно. Третьим наиболее покупаемым автомобилем был небольшой автомобиль среднего класса (17,7%). Доля автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, в ноябре составила 36%, из них 456 гибридных автомобилей, 46 электромобилей и 11 газовых автомобилей (CNG).

Рынок фургонов продолжает расти пятый месяц подряд: в ноябре было продано 420 новых фургонов, что на 9,9% больше, чем в ноябре прошлого года. За 11 месяцев этого года клиентам было поставлено в общей сложности 4 714 новых фургонов, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Toyota и Renault были самыми продаваемыми марками автомобилей этого типа в ноябре (97 и 73 соответственно). В сегменте тягачей лучшие показатели в ноябре - у Scania и Volvo, продано было 28 и 26 тягачей соответственно.