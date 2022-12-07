07.12.2022, 20:46
Движение на улице Лийкури в Таллинне надолго закрыто из-за аварийной ситуации
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за аварии в системе водоснабжения на перекрестке улиц Лийкури и Алвари, улица Лийкури будет полностью закрыта для движения в обеих направлениях 7-го декабря с 22.00, сообщила компания AS Tallinna Vesi.
Городские автобусы с номерами 44, 51 и 65 будут перенаправлены на другие маршруты 7-го декабря начиная с 10 часов вечера.
Будут проводиться работы по ликвидации аварии, после чего улица будет открыта - не позднее 09.12.2022.
Tallinna Vesi просит автомобилистов выбирать альтернативный маршрут.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства.