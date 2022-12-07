Новости Эстонии
07.12.2022, 20:46

Движение на улице Лийкури в Таллинне надолго закрыто из-за аварийной ситуации

 
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Из-за аварии в системе водоснабжения на перекрестке улиц Лийкури и Алвари, улица Лийкури будет полностью закрыта для движения в обеих направлениях 7-го декабря с 22.00, сообщила компания AS Tallinna Vesi.

Городские автобусы с номерами 44, 51 и 65 будут перенаправлены на другие маршруты 7-го декабря начиная с 10 часов вечера.

Будут проводиться работы по ликвидации аварии, после чего улица будет открыта - не позднее 09.12.2022.

Tallinna Vesi просит автомобилистов выбирать альтернативный маршрут.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии