Рийгикогу принял бюджет на 2023 год. Запланировано повышение зарплат учителям, спасателям и полицейским

Бюджет предусматривает в том числе повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским вырастут и пенсии.

Со следующего года вырастут и семейные пособия, в том числе будет существенный рост пособия для семей с тремя и более детьми,

Госбюджет покроет расходы, связанные с договоренностью коалиции о том, что место в доме попечения будет обеспечено каждому, кто в этом нуждается, независимо от его материальных возможностей, отметили соцдемы.

Оборонные расходы, согласно госбюджету, вырастут в будущем примерно на 40%. Через четыре месяца в Эстонии парламентские выборы, поэтому представители как коалиции, так и оппозиции не исключили, что документ может быть пересмотрен в будущем году.

„Мы все знаем, что весной - парламентские выборы и новая коалиция будет пересматривать этот госбюджет„, - сказал председатель финансовой комиссии Айвар Кокк (“Отечество“).