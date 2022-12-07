Рийгикогу принял бюджет на 2023 год. Запланировано повышение зарплат учителям, спасателям и полицейским(1)
Расходы приближаются к 17 миллиардам евро, предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий, увеличение семейных пособий и оборонных расходов, пишет ERR.
Бюджет предусматривает в том числе повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским вырастут и пенсии.
Со следующего года вырастут и семейные пособия, в том числе будет существенный рост пособия для семей с тремя и более детьми,
Госбюджет покроет расходы, связанные с договоренностью коалиции о том, что место в доме попечения будет обеспечено каждому, кто в этом нуждается, независимо от его материальных возможностей, отметили соцдемы.
Оборонные расходы, согласно госбюджету, вырастут в будущем примерно на 40%. Через четыре месяца в Эстонии парламентские выборы, поэтому представители как коалиции, так и оппозиции не исключили, что документ может быть пересмотрен в будущем году.
„Мы все знаем, что весной - парламентские выборы и новая коалиция будет пересматривать этот госбюджет„, - сказал председатель финансовой комиссии Айвар Кокк (“Отечество“).