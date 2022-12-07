Закон об увеличении семейных пособий принят: смотрите, что изменится!

Сегодня Рийгикогу принял инициированный правительством закон (703 SE) о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семье. Цель принятого закона - улучшить материальное положение семей с детьми, поддержать рождаемость и обеспечить то, чтобы поддержка семей с детьми была связана с ростом заработной платы и стоимости жизни. Особое внимание будет уделено неполным и многодетным семьям, т.е. тем, риск бедности в которых выше среднего, или семьямь, где расходы на детей больше.

За принятие закона проголосовали 76 человек, против проголосовал лишь один член Рийгикогу.

Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка увеличится с 60 евро до 80 евро в месяц, также как и пособие на ребенка, у которого один родитель - с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для многодетной семьи увеличится с 300 евро до 650 евро в месяц для семей с тремя-шестью детьми и до 850 евро в месяц для семей, где семь и более детей. С 1 мая 2024 года семейные пособия будут индексироваться, как это происходит с пенсиями.

Закон также отменяет требование о том, что для получения пособия дети в возрасте от 16 до 19 лет должны учиться в учебных заведениях. Это позволит семьям, в которых ребенок не учится по каким-либо причинам, например, из-за особых потребностей, получать и пособие для многодетных семей, и пособие на ребенка. В целях поощрения обучения сохранится правило, согласно которому, если 19-летний учащийся зачислен в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до окончания школы или до конца учебного года.

Новое положение также предусматривает, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство будет выплачивать и матери, и отцу компенсацию по уходу за ребенком в размере месячного пособия.