Закон об увеличении семейных пособий принят: смотрите, что изменится!
Согласно принятому сегодня закону, пособие на первого и второго ребенка с 1 января увеличится до 80 евро в месяц. Пособие для многодетных семей вырастет до 650 евро в месяц для семей с тремя-шестью детьми и до 850 евро в месяц для семей, где семь и более детей.
Сегодня Рийгикогу принял инициированный правительством закон (703 SE) о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семье. Цель принятого закона - улучшить материальное положение семей с детьми, поддержать рождаемость и обеспечить то, чтобы поддержка семей с детьми была связана с ростом заработной платы и стоимости жизни. Особое внимание будет уделено неполным и многодетным семьям, т.е. тем, риск бедности в которых выше среднего, или семьямь, где расходы на детей больше.
За принятие закона проголосовали 76 человек, против проголосовал лишь один член Рийгикогу.
Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка увеличится с 60 евро до 80 евро в месяц, также как и пособие на ребенка, у которого один родитель - с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для многодетной семьи увеличится с 300 евро до 650 евро в месяц для семей с тремя-шестью детьми и до 850 евро в месяц для семей, где семь и более детей. С 1 мая 2024 года семейные пособия будут индексироваться, как это происходит с пенсиями.
Закон также отменяет требование о том, что для получения пособия дети в возрасте от 16 до 19 лет должны учиться в учебных заведениях. Это позволит семьям, в которых ребенок не учится по каким-либо причинам, например, из-за особых потребностей, получать и пособие для многодетных семей, и пособие на ребенка. В целях поощрения обучения сохранится правило, согласно которому, если 19-летний учащийся зачислен в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до окончания школы или до конца учебного года.
Новое положение также предусматривает, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство будет выплачивать и матери, и отцу компенсацию по уходу за ребенком в размере месячного пособия.
К тому же закон предусматривает изменение в порядке расчета алиментов, установленном Законом о семье: при расчете минимальной суммы алиментов пособие для многодетной семьи будет учитываться в размере 50%. Цель поправки - обеспечить более четкий и справедливый расчет помощи многодетной семье при расчете алиментов.
Детские пособия и пособия для многодетных семей вырастут с 1 января. Семьи, где выплаты семейных пособий уже были прекращены из-за того, что дети в возрасте до 19 лет не посещают школу, согласно проекту, снова получат право на семейные пособия. Причем выплаты будут произведены Министерством социального страхования не позднее конца марта. Семьям не придется самостоятельно подавать заявления или документы.