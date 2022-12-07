ВИДЕО | У Таллиннского аэропорта из поехавшего такси выпала женщина

Несчастный случай произошел перед Таллиннским аэропортом в пятницу, 2 декабря, в 23.45.

На видеозаписи видно, что водитель помогает положить пассажирам сумки в багажник и затем возвращается за своё водительское место. И сразу же трогается, не убедившись, что все клиенты сели в машину и двери закрыты.

Невнимательность водителя едва не привела к тяжелым последствиям. Клиентка-женщина как раз садилась в салон и при начале движения упала из такси на асфальт. К счастью, водитель быстро заметил свою ошибку, остановился и ринулся посмотреть, что случилось с пассажиром.

Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь и полиция.

„Полицейские выяснили, что водитель был трезв“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

По ее словам, медики на месте осмотрели упавшую женщину. „К счастью, травмы она не получила“, - добавила представитель полиции.