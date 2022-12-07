Новости Эстонии
07.12.2022, 22:30

Спасательный департамент отправил в Украину еду и теплую одежду

 
ФОТО: Päästeamet

Спасательный департамент отправил в Украину еду и тёплую одежду, чтобы помочь украинцам подготовиться к зиме. Украина подала запрос на международную помощь и приняла предложение от Эстонии.

В Украину было отправлено 1536 упаковок высококалорийной сухой еды, 200 футболок, 200 толстовок, 75 флисовых курток, 100 курток и 300 головных и лицевых покрытий. Стоимость всей посылки 181 711 евро, которую профинансировало Министерство иностранных дел.

„Зима началась, но самые холодные месяцы ещё впереди. Кроме обычной и непрерывной спасательной и профилактической работы в Эстонии, Спасательный департамент также занимается и международным сотрудничеством. Сейчас Украина нуждается в нашей помощи, чтобы пережить самое холодное время в году. Нуждающимся нужно помогать и если мы будем помогать своим партнёрам, то можем быть уверенны, что помогут и нам, если будет такая необходимость“, - сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

„Гуманитарный кризис в Украине, вызванный агрессией России, усугубляется, и помимо военной, экономической и политической помощи важно оказание гуманитарной помощи для облегчения человеческих страданий на войне. В нынешних сложных погодных условиях необходимо совместными усилиями обеспечить выживание украинского народа в ситуации, когда Россия без разбора атакует гражданские объекты, жизненно важную инфраструктуру Украины, и миллионы людей остаются без электричества. Эта посылка точно не будет последней, и мы сделаем всё, чтобы ответить на запросы о помощи Украины“, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Министерство иностранных дел уже предоставило гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь её жителям, вынужденным переселенцам, беженцам в Грузии подготовиться и пережить эту зиму в общей сложности на 665 826 евро.

В феврале Спасательный департамент отправил на Украину в качестве гуманитарной помощи палатки, спальные мешки, лежаки, системы обогрева палаток и дизельные генераторы. В июле лидеры спасательных служб из стран Балтии и Польши договорились с Украиной о поддержке спасательных операций и гражданской защиты и подписали меморандум о доброй воле.

Размер гуманитарной помощи Эстонии Украине на данный момент составляет 23,1 миллиона евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 4,1 миллиона евро.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии