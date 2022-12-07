Новости Эстонии
07.12.2022, 19:40

ФОТО | Пешком – тяжело, а на коляске – невозможно. Как зимой передвигаются люди в инвалидных креслах

 
Снег на Сааремаа
Снег на Сааремаа
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

В транспортном департаменте рекомендовали сегодня по возможности избегать поездок из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно данным агентства по окружающей среде, сегодня за утро в Таллинне и Харьюмаа выпало уже 15 см снега, при этом осадки продолжаются. И если с очисткой проезжей части снегоуборочная техника еще как-то справляется, то с пешеходными дорожками дела обстоят гораздо хуже. Особенно тяжело приходится маломобильным гражданам.

„Мы вчера пробовали в театр пройти – невозможно. Сегодня приехали в Ыйсмяе и тут дороги совсем не чищены“, – негодует Татьяна. Она стала инвалидом семь лет назад. В зимний период многие маршруты для нее оказываются недоступны.

В такие дни спасает invatakso, однако водители такси тоже испытывают дополнительную нагрузку. „Ему приходится напрягаться, чтобы вытащить коляску из снега. У себя на Раадику я всегда звоню в специальную уборочную службу и напоминаю, что нужно очистить лестницу от снега, посыпать дорогу реагентом. Иначе водитель рискует упасть вместе со мной“, – рассказывает Татьяна.

Однако, приехав на место, люди в инвалидных креслах затем должны самостоятельно преодолеть непроходимые метры до нужного учреждения.

Татьяна Филиппова

Если люди с инвалидностью не могут посетить какое-либо общественное место из-за отсутствия пандуса, лифта или другого вспомогательного элемента, то они всегда могут обратиться в Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения или написать на почту jako.stein@tallinnlv.ee


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