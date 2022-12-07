ФОТО | Пешком – тяжело, а на коляске – невозможно. Как зимой передвигаются люди в инвалидных креслах
В транспортном департаменте рекомендовали сегодня по возможности избегать поездок из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно данным агентства по окружающей среде, сегодня за утро в Таллинне и Харьюмаа выпало уже 15 см снега, при этом осадки продолжаются. И если с очисткой проезжей части снегоуборочная техника еще как-то справляется, то с пешеходными дорожками дела обстоят гораздо хуже. Особенно тяжело приходится маломобильным гражданам.
„Мы вчера пробовали в театр пройти – невозможно. Сегодня приехали в Ыйсмяе и тут дороги совсем не чищены“, – негодует Татьяна. Она стала инвалидом семь лет назад. В зимний период многие маршруты для нее оказываются недоступны.
В такие дни спасает invatakso, однако водители такси тоже испытывают дополнительную нагрузку. „Ему приходится напрягаться, чтобы вытащить коляску из снега. У себя на Раадику я всегда звоню в специальную уборочную службу и напоминаю, что нужно очистить лестницу от снега, посыпать дорогу реагентом. Иначе водитель рискует упасть вместе со мной“, – рассказывает Татьяна.
Однако, приехав на место, люди в инвалидных креслах затем должны самостоятельно преодолеть непроходимые метры до нужного учреждения.