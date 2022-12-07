ФОТО | Пешком – тяжело, а на коляске – невозможно. Как зимой передвигаются люди в инвалидных креслах

„Мы вчера пробовали в театр пройти – невозможно. Сегодня приехали в Ыйсмяе и тут дороги совсем не чищены“, – негодует Татьяна. Она стала инвалидом семь лет назад. В зимний период многие маршруты для нее оказываются недоступны.

В такие дни спасает invatakso, однако водители такси тоже испытывают дополнительную нагрузку. „Ему приходится напрягаться, чтобы вытащить коляску из снега. У себя на Раадику я всегда звоню в специальную уборочную службу и напоминаю, что нужно очистить лестницу от снега, посыпать дорогу реагентом. Иначе водитель рискует упасть вместе со мной“, – рассказывает Татьяна.

Однако, приехав на место, люди в инвалидных креслах затем должны самостоятельно преодолеть непроходимые метры до нужного учреждения.

Если люди с инвалидностью не могут посетить какое-либо общественное место из-за отсутствия пандуса, лифта или другого вспомогательного элемента, то они всегда могут обратиться в Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения или написать на почту jako.stein@tallinnlv.ee



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