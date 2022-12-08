„Меня вышлют?“ В каких случаях аннулируют долгосрочный вид на жительство в Эстонии

„Да, очень боюсь“, - признается она в разговоре с корреспондентом RusDelfi. „В последнее время людей лишают вида на жительство, и, хотя я не суюсь в политику, и мой дом - Эстония, я не очень понимаю, идти ли мне в миграционный отдел и сообщить, что, мол, я отсутствую, потому что ухаживаю за отцом, или же лучше не ходить туда, а действовать по ситуации, если позовут или начнутся расспросы на границе, - сомневается в правильности озвученных вариантов Елена.