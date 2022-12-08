Новости Эстонии
08.12.2022, 07:20

„Меня вышлют?“ В каких случаях аннулируют долгосрочный вид на жительство в Эстонии

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

В последние годы гражданка России Елена*, которая более 30 лет прожила в Эстонии и имеет долгосрочный вид на жительство, находится в России большее количество времени, чем по месту регистрации в Эстонии. Это связано с тем, что ей приходится ухаживать за пожилым больным отцом. Елена несколько раз в году приезжает домой в Эстонию, чтобы обойти врачей, выписать лекарства, которые сама принимает, и вернуться к отцу. Но, как выяснилась, женщина боится, что ее могут лишить вида на жительство.

„Да, очень боюсь“, - признается она в разговоре с корреспондентом RusDelfi. „В последнее время людей лишают вида на жительство, и, хотя я не суюсь в политику, и мой дом - Эстония, я не очень понимаю, идти ли мне в миграционный отдел и сообщить, что, мол, я отсутствую, потому что ухаживаю за отцом, или же лучше не ходить туда, а действовать по ситуации, если позовут или начнутся расспросы на границе, - сомневается в правильности озвученных вариантов Елена.

Отец Елены, живущий в России, уже глубокий старик, и отказывается уезжать из своего дома. Поместить его в дом престарелых для женщины, вырастившей троих детей, не вариант. „Совесть не позволяет, я буду оставаться с ним до конца, и только потом вернусь домой, в Эстонию“, - объясняет она. „Главное, чтобы не отняли вид на жительство“, - опасается Елена.

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RusDelfi
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