КаПо сообщила о лишении пропагандиста Александра Корнилова вида на жительство в Эстонии(26)
Полиция безопасности Эстонии лишила вида на жительство кремлевского пропагандиста Александра Корнилова, основателя порталов Baltnews.ee и Baltija.eu.
„Поддержка враждебной политики России имеет последствия“, — написали представители КаПо в Twitter, сообщая о депортации Корнилова. КаПо назвала его активистом Кремля и звеном в сети российских агентов влияния. Также Корнилову на 5 лет запретили въезд в шенгенскую зону.
Baltnews находился в орбите внимания КаПо с момента создания. В своем ежегоднике за 2014 год полиция безопасности писала о Baltnews как об очередном пророссийском медиапроекте, целью которого является развитие мультимедийного контента с увеличением роли онлайн-телевидения и радио. Baltnews был основан в Эстонии, Латвии и Литве в октябре 2014 года.
Деятельностью Baltnews в Эстонии стал руководить Корнилов, член КСРСЭ (Координационный совет российских соотечественников Эстонии) и глава пропагандистского интернет-портала baltija.eu. Baltnews позиционировал себя как независимый и независимый медиаканал целых четыре года, пока после международного журналистского расследования, начавшегося с материалов связанного с Корниловым и его предприятием уголовного дела, открыто не стал частью пропагандистского канала Russia Today, хотя, по сути, являлся таковым с самого начала.
Глава Baltnews.ee и Baltija.eu Корнилов ежемесячно получал от неналогообязанных коммерческих объединений 11 400 евро, писал Protastop в 2017 году.
„Здравствуйте, мои друзья и товарищи. Сегодня пришло извещение о моей депортации, лишении вида на жительство в Эстонии и Шенгена на 5 лет... За угрозу общественному порядку и национальной безопасности Эстонской Республики. С доказательствами особо не заморачивались, переписали с книжек КАПО. Из нового - поставили мне в вину летний пост на ФБ, в котором я написал, что лживые мейнстримные СМИ толкают мир к третьей мировой)). Кстати, не к ночи помянутые, через несколько часов попросили у меня комментарий, чем ещё раз доказали, что они лживые, вонючие, и работающие под диктовку спецслужб. Яна Тоом Боливар вынесет троих)?“, - прокомментировал ранее Корнилов решение КаПо у себя в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).
Порталу RusERR Корнилов сказал сегодня, что ему особо нечего добавить.
„Я даже не знаю как это комментировать. Вот такая демократия. Думаю, что решение связано с моей профессиональной журналистской деятельностью. В самом решении на этот вопрос нет никаких вразумительных ответов. Написано лишь что-то про антигосударственную деятельность, что я представляю собой опасность, но ничего вразумительного. Нет конкретики, вызвано ли это решение, например, тем, что я вел портал „Балтия“ или участвовал в шествиях „Бессмертного полка“, или в работе Координационного совета российских соотечественников“ , - сказал Корнилов.
„Депортации как таковой не было, поскольку я уже находился не в Эстонии. Меня на мост не водили. На электронную почту мне пришло письмо, в котором сообщили, что с такого-то числа я подлежу принудительной депортации“, - добавил он.
По его словам, в России он находится уже больше трех месяцев и в настоящее время живет в Москве.
„Родители у меня уже умерли, но в Эстонии остались их могилы. Жена и взрослые дети тоже живут в Эстонии“, - добавил Корнилов.