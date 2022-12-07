„Поддержка враждебной политики России имеет последствия“, — написали представители КаПо в Twitter, сообщая о депортации Корнилова. КаПо назвала его активистом Кремля и звеном в сети российских агентов влияния. Также Корнилову на 5 лет запретили въезд в шенгенскую зону.

Baltnews находился в орбите внимания КаПо с момента создания. В своем ежегоднике за 2014 год полиция безопасности писала о Baltnews как об очередном пророссийском медиапроекте, целью которого является развитие мультимедийного контента с увеличением роли онлайн-телевидения и радио. Baltnews был основан в Эстонии, Латвии и Литве в октябре 2014 года.

Деятельностью Baltnews в Эстонии стал руководить Корнилов, член КСРСЭ (Координационный совет российских соотечественников Эстонии) и глава пропагандистского интернет-портала baltija.eu. Baltnews позиционировал себя как независимый и независимый медиаканал целых четыре года, пока после международного журналистского расследования, начавшегося с материалов связанного с Корниловым и его предприятием уголовного дела, открыто не стал частью пропагандистского канала Russia Today, хотя, по сути, являлся таковым с самого начала.

Глава Baltnews.ee и Baltija.eu Корнилов ежемесячно получал от неналогообязанных коммерческих объединений 11 400 евро, писал Protastop в 2017 году.