Наконец-то! Circle K снизила цены на топливо(10)
Сегодня в свете падения цен на нефть на мировом рынке топливная компания Circle K снизила цены на моторное топливо. Новая розничная цена как на бензин, так и на дизельное топливо составила 1,759 евро за литр.
„В последние дни цены на сырую нефть на мировом рынке падают, что позволило Circle K снизить цены как на моторное топливо, так и на дизельное топливо на всех автозаправках по всей Эстонии. Сейчас на падение цен на мировом рынке влияет в первую очередь увеличение складских запасов в Европе и снижение спроса“, — сказал руководитель отдела ценообразования Circle K Eesti Индрек Сасси.
Цена 95-го бензина снижена на 4 ц/л, дизеля на 10 ц/л.
При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.
Сасси подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает все моторное и дизельное топливо непосредственно у расположенных в Европейском Союзе нефтеперерабатывающих заводов. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством в сбыте топлива, произведенного в России или Беларуси.