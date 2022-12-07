Наконец-то! Circle K снизила цены на топливо

„В последние дни цены на сырую нефть на мировом рынке падают, что позволило Circle K снизить цены как на моторное топливо, так и на дизельное топливо на всех автозаправках по всей Эстонии. Сейчас на падение цен на мировом рынке влияет в первую очередь увеличение складских запасов в Европе и снижение спроса“, — сказал руководитель отдела ценообразования Circle K Eesti Индрек Сасси.