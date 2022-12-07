ГРАФИК | Инфляция в Эстонии продолжает поражать воображение. Хуже всего обстоят дела с ценами на продукты и расходами на жилье

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, — от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. „Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество — на 72,6%, тепловая энергия (отопление) — на 62,3% и газ — на 18,9%“.

Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца — на 59,6%, прочие масла — на 53,7% и соусы — на 52,6%. „Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо — на 40,8%“, — добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило три пятых от общего повышения цен, а изменения цен, связанные с жильем, составили еще одну пятую.