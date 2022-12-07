На шоссе Таллинн-Пярну произошла авария с участием четырех авто

В 10:40 возле Сыле, 38 в Таллинне 49-летний мужчина на прямом участке дороги потерял контроль над легковым автомобилем Subaru Impreza. Subaru отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковыми автомобилями Kia Sportage под управлением 40-летней женщины и Ford Ranger под управлением 49-летнего мужчины. Водителя Kia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:10 произошла авария на 19 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в волости Саку, где 54-летняя женщина потеряла контроль над легковым автомобилем Toyota Yaris, в результате чего машина врезалась в металлическое ограждение посреди дороги, а затем съехала в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:55 возле Сыпрузе пст, 237 в Таллинне 31-летняя женщина на легковом автомобиле Opel Insignia Sports Tourer наехала на 71-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:13 произошла авария на 31 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ, где 37-летний мужчина на грузовике MAN TGX с прицепом врезался в остановившийся спереди из соображений безопасности легковой автомобиль Volvo V90 под управлением 55-летнего мужчины. После столкновения оба автомобиля остановились. Также остановился ехавший за грузовиком легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 53-летнего мужчины. После этого в него в свою очередь сзади врезался Volkswagen Passat под управлением 40-летней женщины. В результате столкновения Nissan съехал с дороги вправо, а Volkswagen врезался в прицеп грузовика MAN. Пассажирка Volkswagen (51-летняя женщина) была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.