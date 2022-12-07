Все в Нарву! Перед праздниками здесь откроется рождественская деревня с массой сюрпризов

По словам руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, Рождественскую деревню в прошлом году, несмотря на действующие ограничения, посетили 8300 человек. В этом году ожидается еще большее количество народа, поскольку праздничные мероприятия будут проходить на нескольких площадках, и подавляющее большинство из них будут бесплатными.

Автор идеи Рождественской деревни и организатор Артем Поляк подчеркнул, что концепция именно нарвских рождественских мероприятий - не рынок или ярмарка, но музыка, танцы, мастер-классы, соревнования, театральные представления. „Важно получить впечатления, и мы с радостью будет дарить их и детям, и взрослым“, - пообещал Поляк.

Рождественская деревня откроется 22 декабря и будет проходить на двух площадках: в Северном дворе Нарвского замка и в сквере перед его воротами.

В этом году тематика программы в Северном дворе связана с рождественскими сказками Северных стран. Организаторы хотят оставить место для сюрпризов и потому не рассказывают подробно, что именно будет происходить каждый день, вплоть до 27 декабря, но обещают, что программа будет весьма насыщенной.

В парке перед замком в течение пяти дней радовать посетителей будет световая деревня - в темное хмурое время именно свет и огни дарят праздничное настроение. Как рассказала представитель города Виктория Пунга, световые инсталляции зажгутся уже в 15.00 22 декабря и останутся в парке до 27 декабря включительно. Елочный лабиринт для маленьких и взрослых, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, пипаркоков, контактный зоопарк, выездной барбер-шоп, который причешет самого Деда Мороза (не откажет в этом и посетителям!) и еще много увлекательного и создающего рождественское и новогоднее настроение ожидает уже через пару недель приграничный город.

В течение всех указанных дней будет открыт музей Нарвского замка, где пройдут эксклюзивные экскурсии. Для пенсионеров по предварительной регистрации 22 и 23 декабря эти экскурсии будут бесплатными, и проведет их лично руководитель музея. Организаторы обещают, что вскоре на сайте города будет опубликована подробная программа праздничных дней.