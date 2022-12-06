Новости Эстонии
06.12.2022, 18:57

Часть бюро обслуживания Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: REIN SIKK | Delfi Meedia

Пярнуское бюро обслуживания закрыто 8 декабря, отделения в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере и Таллинне не будут работать 9 декабря.

Со своими вопросами в Департамент социального страхования можно обращаться в среде самообслуживания, а также по почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee или по инфотелефону 612 1360.

В остальных регионах бюро будут работать по обычному графику.

Приносим извинения за возможные неудобства!

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