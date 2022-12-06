06.12.2022, 18:57
Часть бюро обслуживания Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу
ФОТО: | Delfi Meedia
Пярнуское бюро обслуживания закрыто 8 декабря, отделения в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере и Таллинне не будут работать 9 декабря.
Со своими вопросами в Департамент социального страхования можно обращаться в среде самообслуживания, а также по почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee или по инфотелефону 612 1360.
В остальных регионах бюро будут работать по обычному графику.
Приносим извинения за возможные неудобства!