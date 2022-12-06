Автобусное предприятие SEBE переходит с ископаемого дизельного топлива на возобновляемое

Это первый в Эстонии случай, когда на маршрутах общественного транспорта ископаемое дизельное топливо в столь больших масштабах заменяется произведенным из отходов возобновляемым топливом.

По словам собственника SEBE Хуго Осула, до сих пор в тендерах предпочтение отдавалось газовым автобусам: „Но в последнем тендере в Харьюмаа мы оказались победителями с топливом Neste MY“.

„Neste MY или 100% HVO – то же самое, что и дизельное топливо. Таким образом, мы не привязаны к одному топливу, а можем использовать свои дизельные автобусы для езды как на HVO, так и на обычном дизеле. Это важно с точки зрения долгосрочных инвестиций, поскольку мы рассчитали для автобусов на Neste MY более длительный срок службы, чем для газовых автобусов“, - сказал Осула.

„Очень надеюсь, что разница в цене между топливом Neste MY и обычным дизелем не будет слишком заметной. Это также станет предпосылкой для более широкого использования топлива на основе технологии HVO в коммерческом сообщении и в компании Lux Express“, - отметил собственник нескольких автобусных компаний.

Осула подчеркнул, что общественный транспорт – наиболее экологичный и устойчивый вид транспорта в мире. „Если бы хотя бы 10% пассажиров автобусов пересядут на автомобили, это бремя станет сразу же заметно на наших дорогах, а выбросы углерода вырастут. Цена проезда должна оставаться для пассажиров автобусов доступной, поскольку, если она выше, чем люди могут себе позволить – что мы, к сожалению, часто наблюдаем в последнее время – именно цена начинает определять, насколько эффективно и устойчиво общество может предоставлять услуги пассажирских перевозок. И в этом смысле топливо типа HVO, такое как Neste MY, на мой взгляд, революционно, потому что такое полностью возобновляемое топливо удаляет из окружающей среды отходы, которые неизбежно возникают в результате деятельности людей, позволяя использовать их на транспорте“, - сказал он.