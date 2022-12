Автобусное предприятие SEBE переходит с ископаемого дизельного топлива на возобновляемое

SEBE имеет опыт использования возобновляемого дизельного топлива Neste MY с 1 сентября, когда автобусная линия между центром Тарту и Lõunakeskus была переведена на Neste MY. С 1 сентября по 20 ноября этот автобусный маршрут позволил сократить выбросы углерода на 24 000 кг, что эквивалентно удалению с дорог девяти автомобилей на целый год.

Топливо Neste MY производится из 100% возобновляемого сырья – отходов пищевой промышленности, которые после переработки превращаются в неископаемое дизельное топливо. Это топливо готово для использования во всех дизельных автомобилях, грузовиках, автобусах, тяжелой технике для работы в лесу и в поле, в электрогенераторах, а также подходит для применения в судовых и лодочных дизельных двигателях. Топливо Neste MY устойчиво к морозам до -32 градусов, а его срок годности составляет 10 лет. Neste MY доступно на эстонском рынке с октября 2019 года. Это единственное на сегодняшний день продаваемое в Эстонии топливо, выбросы в окружающую среду при использовании которого в двигателях внутреннего сгорания на 90% ниже, чем при использовании ископаемого дизельного топлива.