Автобусное предприятие SEBE переходит с ископаемого дизельного топлива на возобновляемое
С декабря компания AS SEBE начала обслуживать маршруты общественных автобусов в Харьюмаа – в волостях Раэ, Кийли, Саку и Сауэ. Запланированный на 2023 год объем перевозок на линиях общего пользования в юго-западном направлении в Харьюмаа составляет 1,6 миллиона километров. Крупный тендер был выигран предприятием благодаря замене ископаемого топлива возобновляемым.
Это первый в Эстонии случай, когда на маршрутах общественного транспорта ископаемое дизельное топливо в столь больших масштабах заменяется произведенным из отходов возобновляемым топливом.
По словам собственника SEBE Хуго Осула, до сих пор в тендерах предпочтение отдавалось газовым автобусам: „Но в последнем тендере в Харьюмаа мы оказались победителями с топливом Neste MY“.
„Neste MY или 100% HVO – то же самое, что и дизельное топливо. Таким образом, мы не привязаны к одному топливу, а можем использовать свои дизельные автобусы для езды как на HVO, так и на обычном дизеле. Это важно с точки зрения долгосрочных инвестиций, поскольку мы рассчитали для автобусов на Neste MY более длительный срок службы, чем для газовых автобусов“, - сказал Осула.
„Очень надеюсь, что разница в цене между топливом Neste MY и обычным дизелем не будет слишком заметной. Это также станет предпосылкой для более широкого использования топлива на основе технологии HVO в коммерческом сообщении и в компании Lux Express“, - отметил собственник нескольких автобусных компаний.
Осула подчеркнул, что общественный транспорт – наиболее экологичный и устойчивый вид транспорта в мире. „Если бы хотя бы 10% пассажиров автобусов пересядут на автомобили, это бремя станет сразу же заметно на наших дорогах, а выбросы углерода вырастут. Цена проезда должна оставаться для пассажиров автобусов доступной, поскольку, если она выше, чем люди могут себе позволить – что мы, к сожалению, часто наблюдаем в последнее время – именно цена начинает определять, насколько эффективно и устойчиво общество может предоставлять услуги пассажирских перевозок. И в этом смысле топливо типа HVO, такое как Neste MY, на мой взгляд, революционно, потому что такое полностью возобновляемое топливо удаляет из окружающей среды отходы, которые неизбежно возникают в результате деятельности людей, позволяя использовать их на транспорте“, - сказал он.
Объем перевозок SEBE на линиях общественного транспорта в юго-западном направлении в Харьюмаа составляет 1,6 миллиона километров в год. При таком пробеге наша годовая потребность в топливе составляет 600 000 литров Neste MY. При использовании обычного дизельного топлива выбросы углерода при потреблении такого количества топлива составляют 91 169 кг в год, а при использовании Neste MY – 9 117 кг в год.
SEBE имеет опыт использования возобновляемого дизельного топлива Neste MY с 1 сентября, когда автобусная линия между центром Тарту и Lõunakeskus была переведена на Neste MY. С 1 сентября по 20 ноября этот автобусный маршрут позволил сократить выбросы углерода на 24 000 кг, что эквивалентно удалению с дорог девяти автомобилей на целый год.
Топливо Neste MY производится из 100% возобновляемого сырья – отходов пищевой промышленности, которые после переработки превращаются в неископаемое дизельное топливо. Это топливо готово для использования во всех дизельных автомобилях, грузовиках, автобусах, тяжелой технике для работы в лесу и в поле, в электрогенераторах, а также подходит для применения в судовых и лодочных дизельных двигателях. Топливо Neste MY устойчиво к морозам до -32 градусов, а его срок годности составляет 10 лет. Neste MY доступно на эстонском рынке с октября 2019 года. Это единственное на сегодняшний день продаваемое в Эстонии топливо, выбросы в окружающую среду при использовании которого в двигателях внутреннего сгорания на 90% ниже, чем при использовании ископаемого дизельного топлива.