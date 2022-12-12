Еврокомиссар имеет доступ к секретной информации? Кадри Симсон дает уклончивые ответы

В связи с российской агрессией против Украины государственным деятелям, принимающим решения на самом высоком уровне, приходится большое внимание уделять вопросам безопасности. Наверняка для того, чтобы обсудить некоторые вопросы или принять по ним решения, необходимо иметь доступ к секретной информации. Не исключено, что при принятии наиболее важных решений приходится учитывать наличие допуска не только к государственной тайне Эстонии, но и к засекреченной информации Евросоюза и НАТО.