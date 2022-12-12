Новости Эстонии
12.12.2022, 08:40

Еврокомиссар имеет доступ к секретной информации? Кадри Симсон дает уклончивые ответы

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Кадри Симсон, воздерживаясь от четкого ответа на вопрос, есть ли у нее доступ к секретной информации ЕС и НАТО, уверяет, что свои обязанности она выполняет.
Кадри Симсон, воздерживаясь от четкого ответа на вопрос, есть ли у нее доступ к секретной информации ЕС и НАТО, уверяет, что свои обязанности она выполняет.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Нынешние министры в отличие от своих коллег в предыдущих составах правительства больше внимания уделяют ходатайствам о получении доступа к документам ЕС и НАТО, пишет издание Eesti Päevaleht.

В связи с российской агрессией против Украины государственным деятелям, принимающим решения на самом высоком уровне, приходится большое внимание уделять вопросам безопасности. Наверняка для того, чтобы обсудить некоторые вопросы или принять по ним решения, необходимо иметь доступ к секретной информации. Не исключено, что при принятии наиболее важных решений приходится учитывать наличие допуска не только к государственной тайне Эстонии, но и к засекреченной информации Евросоюза и НАТО.

Весной газета Eesti Päevaleht писала о напряженных отношениях, сложившихся в правительстве Партии реформ и Центристской партии из-за того, что даже после начавшейся в Украине войны некоторые министры отказывались ходатайствовать о получении доступа к секретной информации НАТО или ЕС. Отношение министров нынешнего правительства к получению доступа к секретной информации коренным образом отличается от того, какое демонстрировали прежние министры.

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