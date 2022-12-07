Bigbank: иностранных сотрудников нужно бесплатно обучать эстонскому языку в рабочее время

На запуск программы обучения языку Bigbank несколько лет назад вдохновило тартуское предприятие Concise System, занимающееся разработкой программного обеспечения: „Наша программа действует уже второй год, и мы хотели бы, чтобы наш пример вдохновил как можно больше других эстонских предприятий сделать то же самое. Это может показаться незначительным, но, на самом деле, это очень эффективный способ вести бизнес в Эстонии“, — сказала Этель Генергард. Осенью прошлого года у партнёра Bigbank по изучению языков City Language School в группе для продолжающих занимались 6 человек, и в группе для начинающих – 11. В этом учебном году в группе для продолжающих обучаются 10 человек, и 10 – в группе для начинающих. Согласно организации труда, в банке языком при международном общении является английский, но при приёме иностранных специалистов в области информационных технологий и финансовых технологий на работу в головной офис в Эстонии предполагается, что человек, который к нам приедет, должен быть готов участвовать в занятиях по эстонскому языку.