Bigbank: иностранных сотрудников нужно бесплатно обучать эстонскому языку в рабочее время(1)
С прошлого года основанный на эстонском капитале Bigbank обязал всех иностранных специалистов, принятых на работу в эстонское представительство банка, изучать эстонский язык за счёт работодателя и в рабочее время.
По словам Этель Генергард, руководителя по персоналу группы Bigbank, такая практика могла бы стать обычной для эстонских предприятий, нанимающих иностранных специалистов.
„Bigbank — эстонское предприятие, и мы заинтересованы в том, чтобы инвестировать в наше общество и наших сотрудников. Мы видим ценность, которую представляет интеграция иностранных работников в эстонское общество. Изучение языка — их первый важный шаг к интеграции в новую культуру. С практической точки зрения, и с точки зрения работодателя, знание языка значительно повышает вероятность того, что квалифицированный специалист решит остаться и охранить свою связь с Эстонией на более долгий срок или навсегда“, — пояснила Генергард. Конечно, изучение нового языка требует времени и может оказаться сложным, в зависимости от конкретного человека. „И наши руководители, и владельцы готовы поддерживать людей. Как предприятие, мы, помимо оплаты курсов, еженедельно инвестируем 8% рабочего времени сотрудников в изучение эстонского языка“, — отметила Генергард.
Каарел Отс, председатель совета Палаты отрасли сферы услуг, прокомментировал инициативу с точки зрения Ассоциации предпринимателей: „Предприятия сферы услуг, в том числе финтех-предприятия и другие технологические предприятия, уже наняли тысячи людей для работы в Эстонии. Как правило, это специалисты высокого уровня, для которых открыт весь мир. Чтобы привлечь сюда „цифровых кочевников“, с учётом долгосрочной перспективы, целесообразно обучать их эстонскому языку, хотя бы в той мере, в какой это необходимо для повседневного общения“. По мнению Отса, с одной стороны, это обеспечит им более высокое качество жизни в эстонском обществе и повысит степень их удовлетворённости, а с другой – создаст более прочную основу для продолжения долгосрочных трудовых отношений. „Создание возможности человеческого общения на эстонском языке может стать тем самым фактором, который сделает для южного человека, скучающего по теплу и более открытому выражению эмоций, северную, несколько замкнутую и сдержанную Эстонию прекрасным и очень достойным местом для проживания“, – добавил Отс.
На запуск программы обучения языку Bigbank несколько лет назад вдохновило тартуское предприятие Concise System, занимающееся разработкой программного обеспечения: „Наша программа действует уже второй год, и мы хотели бы, чтобы наш пример вдохновил как можно больше других эстонских предприятий сделать то же самое. Это может показаться незначительным, но, на самом деле, это очень эффективный способ вести бизнес в Эстонии“, — сказала Этель Генергард. Осенью прошлого года у партнёра Bigbank по изучению языков City Language School в группе для продолжающих занимались 6 человек, и в группе для начинающих – 11. В этом учебном году в группе для продолжающих обучаются 10 человек, и 10 – в группе для начинающих. Согласно организации труда, в банке языком при международном общении является английский, но при приёме иностранных специалистов в области информационных технологий и финансовых технологий на работу в головной офис в Эстонии предполагается, что человек, который к нам приедет, должен быть готов участвовать в занятиях по эстонскому языку.
Для программы обучения языку все работники банка равны, а это значит, что они могут присоединиться к группе, исходя из своего уровня владения языком. Языковая школа помогает определить текущий уровень знания языка каждого работника и направляет его в соответствующую группу. Курс обучения первого уровня занимает 96 академических часов. Занятия проводятся виртуально два раза в неделю по два академических часа, то есть продолжительность одного занятия – 1,5 часа. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы работник овладел языком как минимум на уровне B2, который позволяет свободно общаться на социальные темы, понимать телевизионные и газетные новости (если они не слишком специфичны) и выражать свои мысли в письменной форме. С более подробной информацией о разных уровнях владения языком можно ознакомиться здесь.