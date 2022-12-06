ФОТО | Защита Майлис Репс попросила о переносе заседания. Все из-за беременности?

В последнее время в прессе много говорят о том, что Майлис Репс беременна. Сама она эту тему не комментировала. На днях педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин намекнул в своей статье-мнении, что Репс ждет двойню, в связи с чем ее нужно освободить от судебных тяжб.