Новости Эстонии
06.12.2022, 11:55

ФОТО | Защита Майлис Репс попросила о переносе заседания. Все из-за беременности?

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Сегодня в 10 часов утра должно было состояться очередное заседание по делу Майлис Репс, но ее защитники передали суду ходатайство о переносе заседания.

Защитник экс-министра Пауль Керес сразу после заседания попросил объявить обсуждение ходатайства закрытым, ссылаясь на деликатные личные данные.

Судья согласился с просьбой. В чем конкретно суть ходатайства, в публичной части не уточнялось.

Чуть позже стало ясно, что, скорее всего, обсуждение ходатайства (которое, вероятно, касается, переноса дальнейших заседаний - прим.ред.) состоится на следующем слушании в четверг.

В последнее время в прессе много говорят о том, что Майлис Репс беременна. Сама она эту тему не комментировала. На днях педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин намекнул в своей статье-мнении, что Репс ждет двойню, в связи с чем ее нужно освободить от судебных тяжб.


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