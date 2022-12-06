ФОТО и ВИДЕО | В многоквартирном доме вспыхнул пожар: люди сидели на балконе и не могли выбраться

Звонивший сообщил, что люди не могут выбраться и сидят на балконе. Когда спасатели прибыли на место, квартира в социальном доме горела открытым пламенем. Спасатели установили выдвижную лестницу и стали спускать людей.

Пожар был локализован в 08:19, после чего была произведена вентиляция помещений. Из горящего дома вывели 12 человек. Скорая осмотрела их всех, один человек нуждался в госпитализации. Остальным жителям дома было предоставлено временное жилье.