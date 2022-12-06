Стали известно, почему жители Эстонии решают уволиться

„В качестве наиболее значимых притягивающих факторов, т. е. в наибольшей степени влияющих на решение предложить свою кандидатуру на вакансию, помимо зарплаты, работники отметили более высокие премии (поменяли бы работу 64 % респондентов), более интересную работу (62 %) и оплачиваемый дополнительный отпуск или отгулы (54 %)“, – рассказала Грете Адлер.

К распространенным причинам ухода с работы также относятся неуважительное отношение руководителей к работникам (45 %), игнорирование мнения работников (37 %), несправедливое обращение на рабочем месте (34 %) и несправедливая оплата труда (33 %).

В качестве причины каждого второго прекращения трудовых отношений респонденты указывали плохую организацию рабочих процессов, недостаточные перспективы повышения заработной платы или несоответствие между словами и действиями руководителей.

„Чаще всего с рабочего места уходят из-за снижения мотивации, на это указали почти две трети (64 %) работников, опрошенных в рамках исследования“, – поделилась результатами руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что причинами более половины увольнений являются плохое качество руководства и неудовлетворенность заработной платой – это отметили 61 % и 53 % респондентов соответственно.

В недавнем исследовании рынка труда тщательно изучались притягивающие и выталкивающие факторы смены рабочего места. Если притягивающие факторы побуждают работников сменить рабочее место ради лучших условий, то выталкивающие факторы – это неприятные или вызывающие недовольство факторы, которые выталкивают работников из организации.

76 % работников отметили в рамках исследования, что они открыты для новых предложений о работе, отслеживают интересные предложения или даже активно ищут работу. Этот показатель чуть превышает тот, что был год назад. Статистика портала поиска работы CVKeskus.ee также демонстрирует активность наемных работников – среднее количество соискателей на одно предложение о работе почти удвоилось (+85 %) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Грете Адлер добавила, что более трети работников (38 %) сменили бы рабочее место ради лучших условий труда, даже если предлагаемая зарплата осталась бы прежней.

Смена рабочего места сопровождается повышением заработной платы

„Мы также опросили сменивших рабочее место людей на предмет изменений в оплате их труда, и выяснилось, что чуть больше чем у каждого второго (51 %) работника смена работы повлекла за собой повышение заработной платы“, – прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что у 27 % респондентов зарплата увеличилась даже более чем на 20 %.

„Работники, которых новый работодатель привлек лучшим предложением, получили значительную прибавку к зарплате – почти у половины (44 %) зарплата увеличилась более чем на 20 %, а в трети случаев – даже более чем на 30 %“, – добавила Кадри Сеэдер.

Выиграли в зарплате и те работники, которые уволились из-за неудовлетворенности предыдущим рабочим местом – 59 % работников отметили, что в результате смены места работы их зарплата увеличилась.

При хедхантинге требуется предложение заработной платы, как минимум на 20 % превышающее текущую оплату

Большинство наемных работников готовы сменить рабочее место ради предложения более высокой зарплаты – только 9 % респондентов отметили, что ни за что не поменяли бы место работы.

Небольшой процент работников (13 %) сменил бы рабочее место ради предложения зарплаты на 11–20 % выше сегодняшней, однако большинство заинтересовано в повышение зарплаты более чем на 20 %. А именно, чуть более четверти респондентов (27 %) перешли бы на новое место работы с зарплатой на 21–30 % выше, а остальные работники ожидают предложения еще более высокой заработной платы.

Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год организуют всеэстонское исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников. В опросе работников, прошедшем в октябре и ноябре этого года, приняли участие 9256 человек.