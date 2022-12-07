Молчаливая договоренность партий: политические миллионы скрываются в анонимных статьях расходов(7)
Многие годы в правительстве имеется договоренность, о которой политики хорошо осведомлены, но предпочитают не распространяться. И тут министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выдал тайну. Правительство-то, оказывается, делит бюджетную „крышу“.
Опытные политики, общаясь с журналистом еженедельника Eesti Ekspress (EE), лишь разводили руками: что поделаешь, этот социал-демократ Лаури Ляэнеметс совершенно не имеет опыта и не знает, как нужно вести дела, это же надо было вписать в бюджет десять миллионов евро Министерства внутренних дел, как зонтик (или „крышу“), чтобы распределять их по собственному усмотрению.
„Глупо. Разве МВД строит школы?“ - иронично заметил влиятельный политик.
„В этот раз совсем уже некрасиво вышло“, - сказал один бывший министр.
„Крайне неприглядно получилось в этот раз“, - согласился с ним другой.
Любопытно, что означает „в этот раз“?
Политики, как только журналист заверил, что они могут говорить на условиях анонимности, заговорили по-другому, отказавшись от осуждающего Ляэнеметса тона. Проблема не в том, что Ляэнеметс захотел за деньги налогоплательщиков поддержать „своих“. Проблема в том, что он на этом попался.