Молчаливая договоренность партий: политические миллионы скрываются в анонимных статьях расходов

Опытные политики, общаясь с журналистом еженедельника Eesti Ekspress (EE), лишь разводили руками: что поделаешь, этот социал-демократ Лаури Ляэнеметс совершенно не имеет опыта и не знает, как нужно вести дела, это же надо было вписать в бюджет десять миллионов евро Министерства внутренних дел, как зонтик (или „крышу“), чтобы распределять их по собственному усмотрению.

„Глупо. Разве МВД строит школы?“ - иронично заметил влиятельный политик.

„В этот раз совсем уже некрасиво вышло“, - сказал один бывший министр.

„Крайне неприглядно получилось в этот раз“, - согласился с ним другой.

Любопытно, что означает „в этот раз“?

Политики, как только журналист заверил, что они могут говорить на условиях анонимности, заговорили по-другому, отказавшись от осуждающего Ляэнеметса тона. Проблема не в том, что Ляэнеметс захотел за деньги налогоплательщиков поддержать „своих“. Проблема в том, что он на этом попался.

Эстонские партии еще со времен правительства Юри Ратаса, а именно с 2018 года, придерживаются молчаливой договоренности о распределении политических денег, так сказать, „на конфеты“.