Новости Эстонии
07.12.2022, 07:20

Молчаливая договоренность партий: политические миллионы скрываются в анонимных статьях расходов

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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕНЬГОПАД: спрятать т. н. зонтичные (крышевые) деньги в «мутных» статьях расхода, и переговоры по бюджету можно считать законченными.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕНЬГОПАД: спрятать т. н. зонтичные (крышевые) деньги в «мутных» статьях расхода, и переговоры по бюджету можно считать законченными.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Многие годы в правительстве имеется договоренность, о которой политики хорошо осведомлены, но предпочитают не распространяться. И тут министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выдал тайну. Правительство-то, оказывается, делит бюджетную „крышу“.

Опытные политики, общаясь с журналистом еженедельника Eesti Ekspress (EE), лишь разводили руками: что поделаешь, этот социал-демократ Лаури Ляэнеметс совершенно не имеет опыта и не знает, как нужно вести дела, это же надо было вписать в бюджет десять миллионов евро Министерства внутренних дел, как зонтик (или „крышу“), чтобы распределять их по собственному усмотрению.

„Глупо. Разве МВД строит школы?“ - иронично заметил влиятельный политик.

„В этот раз совсем уже некрасиво вышло“, - сказал один бывший министр.

„Крайне неприглядно получилось в этот раз“, - согласился с ним другой.

Любопытно, что означает „в этот раз“?

Политики, как только журналист заверил, что они могут говорить на условиях анонимности, заговорили по-другому, отказавшись от осуждающего Ляэнеметса тона. Проблема не в том, что Ляэнеметс захотел за деньги налогоплательщиков поддержать „своих“. Проблема в том, что он на этом попался.

Эстонские партии еще со времен правительства Юри Ратаса, а именно с 2018 года, придерживаются молчаливой договоренности о распределении политических денег, так сказать, „на конфеты“.

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