Добыча сланца в Эстонии значительно выросла

В два предыдущие года из разрешенных 20 миллионов тонн сланца в Эстонии было добыто менее половины этого объема. Ситуация резко поменялась в этом году и, по информации Департамента окружающей среды, за первые три квартала этого года уже было добыто 10 миллионов тонн сланца.

„Что касается сланца, то на рынке сильно изменилась ситуация и Нарвские электростанции требовали больше сланца, чтобы вырабатывать электроэнергию. Eesti Energia не смогла так быстро развить свою добычу, чтобы обеспечить все станции сланцем. Мы в этом и следующем году им помогаем, пока они развивают свою добычу. Необходимые ресурсы и люди у них для этого есть, просто это все произошло слишком быстро и они не смогли так быстро среагировать“, - пояснил председатель правления Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа.