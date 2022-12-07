ВИДЕО | Нападение в Таллинне на украинскую выставку „Коммунизм = рашизм“: виновник сам связался с полицией(55)
В понедельник вечером полиция обнародовала видео, на котором запечатлены вандалы, напавшие в Старом Таллинне на украинскую выставку „Коммунизм = рашизм“. По данным полиции, что это были молодые люди, правоохранители призвали их самим признаться в содеянном.
Стражи порядка отметили в понедельник, что речь идет о молодых людях, чей вандализм не был направлен против Украины или украинцев.
Вечером в среду полиция сообщила, что молодой человек, испортивший один из стендов выставки, сам связался с полицией. Он раскаивается в совершенном проступке и готов возместить причиненный собственнику выставки ущерб.
Выставка открылась всего пару дней назад, а уже пострадала от рук вандалов. „Жаль, что у сограждан такое отношение к данной теме“, - сказал в воскресенье председатель правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу.
Выставка рассказывает о судьбах нескольких украинцев, погибших от рук тоталитарного советского режима в 20-м веке и российской агрессии против Украины в 21-м.