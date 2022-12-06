06.12.2022, 19:31
Какое самое популярное приложение в Эстонии?
ФОТО: | Shutterstock
Платформа анализа данных мобильных приложений data.ai предоставила список, в котором представлены приложения для iOS и Android, которые чаще всего устанавливали в Эстонии с начала года
Согласно этим данным самым скачиваемым стало Fudy – приложение для заказа еды, со средней оценкой на AppStore в 4.6 балла. На втором месте BeReal — приложение для обмена фотографиями. На третьем — Google Maps.
Для более детального изучения можно посетить страницу платформы.
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