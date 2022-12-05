ФОТО | Omniva открыла в центре Таллинна почтовое отделение будущего

„Индустрия почтовых отправлений и посылок меняется с высокой скоростью. Независимо от того, что сегодня люди отдают предпочтение посылочным автоматам, остались такие услуги, которые клиенты хотели бы осуществить непосредственно в почтовом отделении. В новых отделениях созданы все современные и инновационные возможности для этого, начиная от широкого выбора товаров до разносторонних услуг“, — сказал Март Мяги, председатель правления Omniva.

На открытии также присутствовал министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.

Новые почтовые отделения более экологичны, чем раньше. В продаже имеется экологически чистая упаковка и другие решения для обертки отправлений. „Мы предлагаем подход „бери или оставь“. В почтовом отделении теперь можно оставить ненужную упаковку от полученной посылки, чтобы следующий клиент мог отправить свою посылку, воспользовавшись старой оберткой“, — добавил Мяги.

Omniva серьезно относится к теме социальной ответственности. „Мы хотим быть доступны в тех местах, где мы необходимы людям и куда легко добраться“, — сказал Мяги и подчеркнул, что почтовые отделения будущего доступны и для людей с особыми потребностями. „Наши почтовые отделения расположены, например, в районных центрах, где посещение почты можно совмещать с повседневными делами, экономя время и силы“, — добавил Март Мяги.

„Почтовые отделения Omniva расположены по всей Эстонии, и мы стремимся к тому, чтобы жителям Эстонии было бы удобно пользоваться слугами почты, что облегчило бы жизнь как обычных людей, так и предприятий. Отделения будущего будут предлагать, помимо почтовых услуг, различные государственные и муниципальные услуги. Мы уже сделали первый шаг в этом направлении и предлагаем, например, возможность присоединиться к универсальной услуге электроснабжения“, — сказал Мяги.