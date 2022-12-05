ФОТО | Полиция ищет пропавшего 59-летнего мужчину

Обеспокоенные близкие обратились в полицию, когда от Айвара не было вестей уже несколько недель. По их словам, Айвар часто мог уйти из дома и заниматься своими делами, не сказав никому не слова. Однако настолько долго он раньше не отсутствовал.

Полиция начала опрашивать близких, а также больницы и магазины в округе, но никто не видел Айвара в течение последнего месяца. Было проверено как его место жительства в Выру, так и другие места, где мужчина часто находился, но безрезультатно. Мобильный телефон Айвара выключен.

Айвар низкого роста, около 167 см, у него седые волосы и усы. В последний раз его видели в черной кепке, темной куртке и синих джинсах.

Полиция просит всех, кто видел Айвара или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.