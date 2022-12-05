Алена Суржикова: хотите сэкономить – уезжайте из Таллинна

„Когда у нас было двое или трое детей, мы переехали в деревню, поскольку жить в деревне гораздо дешевле. Там больше услуг за меньшие деньги“, – поделилась Суржикова. Так, занятия по борьбе вел закончивший карьеру спортсмен, всего за 5-6 евро занятие (в 2014 году), а после того как семья переехала в Таллинн, за них нужно было платить в разы больше, а сами занятия были хуже и группы – больше.