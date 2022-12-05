Алена Суржикова: хотите сэкономить – уезжайте из Таллинна(3)
Жизнь в столице для семей с детьми обходится гораздо дороже, чем в деревне, поделилась личным опытом режиссер Алена Суржикова. В небольших поселениях, по ее наблюдениям, услуги дешевле, а качество часто даже выше, пишет dv.ee.
„Когда у нас было двое или трое детей, мы переехали в деревню, поскольку жить в деревне гораздо дешевле. Там больше услуг за меньшие деньги“, – поделилась Суржикова. Так, занятия по борьбе вел закончивший карьеру спортсмен, всего за 5-6 евро занятие (в 2014 году), а после того как семья переехала в Таллинн, за них нужно было платить в разы больше, а сами занятия были хуже и группы – больше.
„В деревне люди работают на результат“, – объясняет Суржикова. То же и со школой – в классе по 5 человек, в окна классов заглядывают косули, а на уроках природоведения выходят понаблюдать и послушать птиц.
„В деревне меньше соблазнов – просто некуда тратить деньги, тоже отличная опция сэкономить“, - добавила она.