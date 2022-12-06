Пенсионеру с онкологией нужно дорогостоящее лекарство: он мечтает хоть немного еще побыть с близкими
Пенсионер Юрий Белоусов (ему 71 год) из Ида-Вирумаа серьезно болен. У него онкология. Ему помогает держать болезнь под контролем только дорогостоящее лекарство, которое Больничная касса уже не оплачивает, пишет „МК-Эстония“. На помощь пришел фонд „Подаренная жизнь“, но нуждающихся в лечении так много, что в последнее время фонд испытывает проблемы с деньгами. Пенсионер с ужасом думает, что будет, если в какой-то момент пожертвований не станет хватать…
„В 2006 году у меня случайно обнаружили опухоль в правой почке, – начинает Юрий свой рассказ. – И в том же году ее удалили. Потом пять лет я наблюдался, затем меня с наблюдения сняли, и как бы была ремиссия. А в 2017 году я заболел воспалением легких, и врач увидел затемнение в легком. Сделали рентген. Отправили к пульмонологу. Сделали МРТ. И оказалось, что еще и в оставшейся левой почке тоже опухоль“.
Врачи собрались на консилиум и назначили в итоге Юрию не химиотерапию, а медикаментозное лечение.
„Сначала назначили одно лекарство, – говорит мужчина. – Я его принимал три с половиной года. Поначалу опухоль стала уменьшаться, затем ее размер оставался без изменений, а потом снова стала расти. И в 2021 году доктор мне сказал: „Видимо, организм уже привык к этому лекарству“. И назначил иммунотерапию. Это та же капельница, но без тяжелых последствий. Якобы после полугода иммунотерапии организм повышает иммунитет, и уже он помогает организму справляться с опухолью. Но спустя полгода, когда сделали снова МРТ, выяснилось, что не помогает“.
5000 евро в месяц
Тогда доктор назначил Юрию „Кабометикс“. Но предупредил, что Больничная касса оплачивает только два курса лечения, а потом их придется выкупать по полной стоимости.
„Стоит это лекарство дорого, курс только на один месяц – почти 5000 евро! – отмечает пенсионер. – И я спрашиваю: „Где же взять такие деньги? Я пенсионер“. И тогда он посоветовал обратиться в онкологический фонд „Подаренная жизнь“. Я нашел сайт, связался с руководством, женщиной по имени Катрин, заполнил ходатайство. И вот уже пошел второй год, как они мне помогают“.
Юрий добавляет, что он решил со своей стороны тоже добавлять по 500 евро каждый месяц – в качестве самоответственности.
„То есть я плачу 500 евро, а остальное доплачивает фонд, – объясняет Юрий. – Жена у меня тоже уже на пенсии, вдвоем мы справляемся, еще есть дети, и я просто не могу ничего не доплачивать, оставляя все расходы фонду. Так-то, конечно, если бы был один, то не хватало бы. Но, думаю, если бы человек не мог вообще ничего платить, они бы тоже помогали“.
А помощь налицо: Юрий говорит, что пошел уже второй год, как он принимает это лекарство, и уже видны результаты.
„Рост опухоли прекратился, – констатирует он, – и я понимаю, что задача врачей выполнена. Задача – не чтобы эта опухоль исчезла, никуда она уже не исчезнет, а просто чтобы она хотя бы не росла. В течение этого года она стоит на месте, не прогрессирует, и это дает мне возможность вести вполне даже активный образ жизни“.
Однако, как и у любого сильнодействующего препарата, у этого лекарства тоже есть побочные эффекты.
„Сильная диарея, периодические высыпания на теле, скачет давление, другие определенные побочные эффекты, с которыми приходится мириться, – перечисляет Юрий. – Есть и внешние изменения: потерял в весе, обесцветились полностью волосы, кожа бледная и пигментированная. А всего побочных эффектов в инфолистке – 35 или 40 наименований. Понятно, что не все они сразу к одному человеку цепляются: к кому-то одни, к кому-то другие. Однако это все мелочи по сравнению с тем, как это лекарство помогает“.
Мужчина добавляет, что вот уже шестой год он живет с опухолью в единственной почке.
„При этом живу, хожу, и даже не все вокруг знают, что у меня такая ситуация, – говорит он. – Жена, конечно, знает. И дети тоже. Но не все знакомые и друзья в курсе. Близкие поначалу смотрели как на покойника, но вот проходит год, два, три, а я все живой, и вроде как так и должно уже быть (смеется). И даже как-то еще гантели поднимаю. Всю жизнь спортом занимался“.
Юрий заключает: именно благодаря этому лекарству и фонду, который его оплачивает, у его жены и детей до сих пор есть муж и отец. Но если в какой-то момент из-за нехватки денег фонд его оплачивать не сможет, будет страшно…