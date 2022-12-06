Пенсионеру с онкологией нужно дорогостоящее лекарство: он мечтает хоть немного еще побыть с близкими

„В 2006 году у меня случайно обнаружили опухоль в правой почке, – начинает Юрий свой рассказ. – И в том же году ее удалили. Потом пять лет я наблюдался, затем меня с наблюдения сняли, и как бы была ремиссия. А в 2017 году я заболел воспалением легких, и врач увидел затемнение в легком. Сделали рентген. Отправили к пульмонологу. Сделали МРТ. И оказалось, что еще и в оставшейся левой почке тоже опухоль“.

Врачи собрались на консилиум и назначили в итоге Юрию не химиотерапию, а медикаментозное лечение.

„Сначала назначили одно лекарство, – говорит мужчина. – Я его принимал три с половиной года. Поначалу опухоль стала уменьшаться, затем ее размер оставался без изменений, а потом снова стала расти. И в 2021 году доктор мне сказал: „Видимо, организм уже привык к этому лекарству“. И назначил иммунотерапию. Это та же капельница, но без тяжелых последствий. Якобы после полугода иммунотерапии организм повышает иммунитет, и уже он помогает организму справляться с опухолью. Но спустя полгода, когда сделали снова МРТ, выяснилось, что не помогает“.

5000 евро в месяц

Тогда доктор назначил Юрию „Кабометикс“. Но предупредил, что Больничная касса оплачивает только два курса лечения, а потом их придется выкупать по полной стоимости.

„Стоит это лекарство дорого, курс только на один месяц – почти 5000 евро! – отмечает пенсионер. – И я спрашиваю: „Где же взять такие деньги? Я пенсионер“. И тогда он посоветовал обратиться в онкологический фонд „Подаренная жизнь“. Я нашел сайт, связался с руководством, женщиной по имени Катрин, заполнил ходатайство. И вот уже пошел второй год, как они мне помогают“.

Юрий добавляет, что он решил со своей стороны тоже добавлять по 500 евро каждый месяц – в качестве самоответственности.