Почему из аптек пропали некоторые обезболивающие, антибиотики и другие препараты?(6)
В кризис можно запастись гречкой, тушенкой, сахаром, но с лекарствами ситуация сложнее, особенно если они рецептурные и выписываются только по необходимости. Жители Эстонии столкнулись с проблемой: многих распространенных антибиотиков, а также привычных обезболивающих препаратов в аптеках не найти. Почему начались перебои и можно ли безопасно заменять одни лекарства другими – разбиралась „МК-Эстония“.
В редакцию не первый раз обращаются с проблемой нехватки тех или иных лекарств. Но если какие-то препараты связаны с конкретными заболеваниями, которые есть у ограниченного круга людей, то антибиотики и обезболивающие могут понадобиться всем.
Люди в отчаянии
Проблему с доступностью антибиотиков в аптеках Таллинна заметили уже месяц назад. „Врач выписал амоксициллин 500 мг, зашла в одну аптеку, в другую – одноименного препарата нигде нет. Причем 750 мг есть, а 500 нет. Провизор подтвердила, что сейчас перебои с ним, и я не первая, кто спрашивает, – жалуется Ольга. – Я посмотрела на сайте raviminfo, чтобы не бегать по всем аптекам, а узнать, в какой конкретно есть препарат. И оказалось, что в Таллинне такой дозировки нет вообще нигде!“
Действительно, согласно сайту raviminfo, в продаже можно найти Amoxicillin в дозировке только 1000 мг, 750 мг и суспензию 50 мг. Так как важен не сам препарат, а действующее вещество, можно было бы заменить Amoxicillin другим антибиотиком группы полусинтетических пенициллинов широкого спектра действия. Но, оказывается, аналогичные проблемы в Эстонии и с другими пенициллиновыми антибиотиками в самой распространенной дозировке 500 мг.
Amoksiklav, Augmentin и Medoclav доступны либо в суспензиях, которые дают детям, либо в дозировке 850 мг. И то они продаются не везде. Ospamox в аптеках есть либо в суспензиях, либо в дозировке 1000 мг. Betaklav на момент написания статьи был только в четырех аптеках по всей Эстонии, и то лишь в дозировке 875 мг.
Помимо антибиотиков люди жалуются и на нехватку обезболивающих, а также других препаратов. Особенно тяжело тем, кто нашел подходящее лекарство, а теперь оно пропало из продажи.
Помимо антибиотиков люди жалуются и на нехватку обезболивающих, а также других препаратов. Особенно тяжело тем, кто нашел подходящее лекарство, а теперь оно пропало из продажи.
„В Эстонии пропали из аптек таблетки Mysimba. Врач выписала рецепт, но ни в одной аптеке Эстонии и Латвии их больше нет. Как так получилось, мне непонятно. Аналогов этого препарата нет! Если у кого-то остались, и вы готовы мне их продать, я был бы вам признателен. Даже если в пачке несколько таблеток, я готов забрать. Очень надеюсь на силу интернета“, – взывает о помощи в одной из групп в социальной сети Вадим.
Его сообщение вызвало большой отклик – кто-то не может найти в аптеках обезболивающее Solpadeine, к которому привык. У кого-то сильные мигрени, и помогал только Migard – теперь его не купить, а аналоги люди переносит очень тяжело. Жители Эстонии в растерянности и не знают, что делать.
Важна дозировка
„Действительно сейчас есть проблема поставок лекарств с действующим веществом amoxicillin. На данный момент нет препаратов с дозировкой 500 мг“, – подтверждает провизор Südameapteek Мариана Джаниашвили.
Она поясняет, что врач выписывает конкретную дозировку. Это значит, что, если в рецепте указано 500 мг, а в аптеке есть этот антибиотик в дозировке 1000 мг, то аптекарь не может выдать клиенту 1000 мг – нужен новый рецепт.
„С концентрацией 1000 мг есть два препарата, но на две равные дозы можно делить только Ospamox. Препарат не всегда можно делить на равные дозы, иногда делительная полоса предназначена для облегчения приема, то есть проглатывания, лекарства, – отмечает Джаниашвили. – Если таблетка не предназначена для разделения, компоненты могут быть распределены неравномерно, поэтому точную дозировку в половинке будет определить невозможно. Особенно это касается лекарств с несколькими действующими веществами. Также некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой. При ее нарушении действующие вещества попадут в кровь слишком быстро, и эффект будет неправильным“.
Все антибиотики должны приниматься строго по рецепту врача и только по показаниям.
Глава Восточно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов предупреждает, что очень важно выбирать правильную дозировку антибиотика.
„Все антибиотики должны приниматься строго по рецепту врача и только по показаниям. В последнее время весь мир сталкивается с тем, что чувствительность к антибиотикам начинает снижаться. Во многом на это влияет бесконтрольный прием препаратов, в некоторых странах они продаются без рецепта. Также плохо, если человек не принимает антибиотик в необходимой дозе или прекращает прием раньше окончания курса. Это приводит к тому, что чувствительность к антибиотикам будет снижаться, и агрессивность микроорганизмов, против которых они направлены, будет увеличиваться. Постепенно вырабатывается резистентность этих микробов к антибиотикам“, – констатирует Попов.
Проблема с поставками
Что касается препарата Mysimba, провизор Мариана Джаниашвили объясняет, что это сочетание двух активных компонентов – бупропиона и налтрексона, которое используется для снижения массы тела у взрослых с избыточным весом или ожирением в сочетании с низкокалорийной диетой и физической активностью. Когда оно появится в продаже, по словам Джаниашвили, неизвестно. Она добавляет, что Migard – лекарство от мигрени, проблемы с поставкой начались приблизительно с середины мая и, возможно, продолжатся и в следующем году.
„Трудности с поставками могут возникнуть с любым лекарством, независимо от того, отпускают его по рецепту или без, широко оно распространено или является редким лекарством, оригинальный это препарат или дженерик и т. д. Причины затруднений с поставками разные, но главные причины – постоянные производственные проблемы на протяжении многих лет и неожиданный рост спроса на препараты“, – комментирует ситуацию Клара Саар, специалист бюро по надзору за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств.
Она говорит, что в случае проблем с поставками первостепенное значение имеет не количество лекарств в стране, а прежде всего – замещаемость отсутствующего препарата и характер заболевания.
„Сложность с поставками вызывает проблемы, прежде всего, тогда, когда у лекарства нет альтернативы с таким же содержанием действующего вещества, и поэтому врачу приходится менять лечение пациента, а пациенту, в свою очередь, приходится принимать препарат по новой схеме“, – отмечает Саар.
Проконсультируйтесь с врачом и аптекарем
Она рассказывает, что Amoxicillin продается в Эстонии в нескольких различных лекарственных формах и дозировках, а также в комбинации с клавулановой кислотой.
Таблетки Solpadeine и шипучие таблетки Solpadeine Soluble, по информации представителя Департамента лекарственных средств, в настоящее время отсутствуют на оптовом уровне, а запасы в аптеках также заканчиваются.
„Доступны порошки для пероральной суспензии для детей и порошки для инъекций/капельниц. Возникла временная проблема с поставками таблеток Amoksiklav 500/125 мг, которая продлится до конца этого года, таблеток Ospamox 500 мг, которая, по текущим данным, продлится до февраля, и таблеток Ospamox 1000 мг, которая, как ожидается, продлится до марта, – констатирует Клара Саар. – Доступность других альтернатив, содержащих амоксициллин, в настоящее время уточняется. Когда мы получим более подробную информацию, мы опубликуем ее на сайте Департамента лекарственных средств и в реестре лекарств“.
Таблетки Solpadeine и шипучие таблетки Solpadeine Soluble, по информации представителя Департамента лекарственных средств, в настоящее время отсутствуют на оптовом уровне, а запасы в аптеках также заканчиваются.
„По словам держателя лицензии на продажу, безрецептурную упаковку больше не производят и поставлять ее в Эстонию больше не планируют. Департамент лекарственных средств продажу этих препаратов не останавливал. Запасы закончились быстрее, чем обычно, потому что пациенты запасаются, – объясняет Саар. – Solpadeine и Solpadeine Soluble показаны для лечения умеренной боли. В аптеках доступно множество различных заменителей с теми же показаниями, включая Co-Codamol, содержащий парацетамол и кодеин. Пациент должен проконсультироваться с фармацевтом, чтобы найти наиболее подходящую альтернативу, и обратиться к своему семейному врачу, если безрецептурные обезболивающие не эффективны“.
Если после приема препарата, которым пришлось заменить исчезнувшее из продажи лекарство, самочувствие не улучшилось или не наступил терапевтический эффект, по словам Марианы Джаниашвили, можно попробовать препарат с другим действующим веществом.
„Действие и реакция на препарат очень индивидуальны и зависят от лекарственной формы препарата, вспомогательных компонентов в лекарстве, дозировки“, – поясняет провизор.
Не только антибиотики и обезболивающие
„Мы действительно испытываем дефицит поставок многих препаратов, – еще раз подтверждает Мариана Джаниашвили. – Например, назальный спрей Xymelin, назальный спрей Xymelin Menthol и назальные капли Xymelin, спрей Afrin, обезболивающий/жаропонижающий/противовоспалительный препарат Ibumetin 400 мг N30, сиропы Nurofen и другие. Также сейчас возникла проблема с поставкой препарата с действующим веществом бупропион (Elontril), это рецептурное лекарство. До сих пор испытываем дефицит поставок лекарств, которые предусмотрены для наружного использования при лечении акне (Epiduo gel, Duac gel, Treclinac), это также рецептурные лекарства“.
Украине помогали теми лекарствами, которых хватало нам самим.
Некоторые полагают, что нехватка лекарств в Эстонии связана с тем, что много препаратов было отправлено на Украину.
„Украине помогали теми лекарствами, которых хватало нам самим, заранее анализировали запасы и прогнозы поставок. Доля и количество упомянутых антибиотиков и обезболивающих препаратов были небольшими по отношению к гуманитарной помощи, отправленной на Украину. Кроме того, основная помощь была отправлена в первом квартале, так что это не может быть причиной сегодняшних перебоев с поставками“, – отвечает Клара Саар.