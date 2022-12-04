Почему из аптек пропали некоторые обезболивающие, антибиотики и другие препараты?

В редакцию не первый раз обращаются с проблемой нехватки тех или иных лекарств. Но если какие-то препараты связаны с конкретными заболеваниями, которые есть у ограниченного круга людей, то антибиотики и обезболивающие могут понадобиться всем.

Люди в отчаянии

Проблему с доступностью антибиотиков в аптеках Таллинна заметили уже месяц назад. „Врач выписал амоксициллин 500 мг, зашла в одну аптеку, в другую – одноименного препарата нигде нет. Причем 750 мг есть, а 500 нет. Провизор подтвердила, что сейчас перебои с ним, и я не первая, кто спрашивает, – жалуется Ольга. – Я посмотрела на сайте raviminfo, чтобы не бегать по всем аптекам, а узнать, в какой конкретно есть препарат. И оказалось, что в Таллинне такой дозировки нет вообще нигде!“

Действительно, согласно сайту raviminfo, в продаже можно найти Amoxicillin в дозировке только 1000 мг, 750 мг и суспензию 50 мг. Так как важен не сам препарат, а действующее вещество, можно было бы заменить Amoxicillin другим антибиотиком группы полусинтетических пенициллинов широкого спектра действия. Но, оказывается, аналогичные проблемы в Эстонии и с другими пенициллиновыми антибиотиками в самой распространенной дозировке 500 мг.

Amoksiklav, Augmentin и Medoclav доступны либо в суспензиях, которые дают детям, либо в дозировке 850 мг. И то они продаются не везде. Ospamox в аптеках есть либо в суспензиях, либо в дозировке 1000 мг. Betaklav на момент написания статьи был только в четырех аптеках по всей Эстонии, и то лишь в дозировке 875 мг.

Помимо антибиотиков люди жалуются и на нехватку обезболивающих, а также других препаратов. Особенно тяжело тем, кто нашел подходящее лекарство, а теперь оно пропало из продажи.

Помимо антибиотиков люди жалуются и на нехватку обезболивающих, а также других препаратов. Особенно тяжело тем, кто нашел подходящее лекарство, а теперь оно пропало из продажи.