TLT: виновнику аварии на трамвайной линии грозит огромный иск о возмещении ущерба

Движение трамваев в Таллинне время от времени нарушается из-за мелких поломок и неисправностей, которые останавливают движение трамваев на час или два. Однако перебои в движении, продолжающиеся целый день, как это случилось в пятницу, очень редки.

Трамвайное сообщение на линиях 3 и 4 неожиданно прервалось около полудня в пятницу, когда мусоровоз, совершая разворот через Пярнуское шоссе, застрял на контактной линии на углу улицы Алеви. То, насколько серьезна ситуация, прибывшая на место аварийная бригада TLT поняла сразу же: было ясно, что движение трамваев в направлении Тонди будет остановлено на многие часы, в худшем случае - до вечера.