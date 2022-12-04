Работодателям не найти персонал, но безработица продолжает расти. Почему?(5)
Каждую неделю в Эстонии публикуют данные по безработице, и они не радуют: количество людей, которые встают на биржу труда, только растет. При этом сайты с вакансиями полны предложений, а работодатели жалуются на сложности с поиском персонала. Почему на рынке труда сложилась такая ситуация, каких специалистов не хватает, а в каких фирмах проходят коллективные сокращения, узнала „МК-Эстония“.
В начале ноября стало известно, что эстонский производитель мебели AS Standard временно консервирует часть производства и сокращает персонал. Причина, как сообщил член совета предприятия Энн Вескимяги, в крайне высокой стоимости сырья и электроэнергии, а также в сокращении спроса на внешних рынках по ценам, необходимым для устойчивого производства. Работы лишатся 163 человека. Всего же в период с 1 октября по 4 ноября Касса по безработице получила 17 уведомлений о коллективных сокращениях.
В 2020 году было хуже
„Если компания увольняет большую часть или всех своих сотрудников, это коллективное увольнение, и тогда вся информация должна быть передана в Кассу по безработице, – объясняет пресс-секретарь ведомства Анника Коппель. – Кроме того, конечно, есть и другие сокращения в компаниях, не такие уж и крупные, коллективные“.
Если брать последние три года, то в 2020 году, по словам Коппель, произошло наибольшее количество коллективных сокращений – 204 учреждения и 7500 рабочих мест.
„Что касается секторов, больше всего сокращений было в сфере администрирования и вспомогательной деятельности, а также в сфере размещения и питания, – уточняет пресс-секретарь Кассы по безработице. – 2021 год был более спокойным, 62 учреждения объявили о коллективных сокращениях, и это затронуло 1305 человек. В числе первых было два сектора: производство, а также размещение и общественное питание“.
Если брать последние три года, то в 2020 году произошло наибольшее количество коллективных сокращений – 204 учреждения и 7500 рабочих мест.
На данный момент в этом году, по словам Анники Коппель, было подано 94 уведомления, и это касается примерно 2700 сотрудников.
„Особенно выделяется обрабатывающая промышленность в этом году – более 1300 рабочих мест были сокращены. Так что ясно, что в этом году у этого сектора проблемы, – констатирует Коппель. – Если компания объявляет о коллективном сокращении, Касса по безработице всегда встречается с работниками, чтобы поделиться информацией о возможностях кассы, представить ситуацию на рынке труда и предложения о работе. Также в который раз мы берем с собой работодателей, которые ищут сотрудников. Так, например, в работниках из Standard заинтересованы в компаниях Norma и Kohila vineer“.
Очень важно, отмечает Анника Коппель, чтобы человек, получивший уведомление об увольнении, сразу обратился в Кассу по безработице, так как он уже может получить ряд услуг от ведомства – обучение, мастер-классы.
„В такой ситуации точно не стоит думать: я немного отдохну, ведь я получаю компенсацию. Поиск работы часто занимает больше времени, чем ожидалось, одни только конкурсы обычно длятся около месяца“, – объясняет пресс-секретарь Кассы по безработице.
Специалистов не хватает
По состоянию на 6 ноября на учете в Кассе по безработице состояли 49 112 человек, а уровень зарегистрированной безработицы был на отметке в 7,5%. За неделю количество зарегистрированных безработных увеличилось на 515 человек. При этом нельзя сказать, что в стране мало фирм, которые ищут сотрудников. На сайте cv.ee больше 1500 вакансий в Эстонии, на сайте cvkeskus.ee – больше 3200. Почему же безработица при этом продолжает расти и каких специалистов сейчас не хватает?
„В Эстонии больше всего вакансий в сфере услуг, торговли, промышленности и производства, где текучка кадров самая высокая, – отвечает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – Однако в настоящее время предложений о работе больше, чем обычно, в государственном секторе, образовании и маркетинге“.
В Эстонии больше всего вакансий в сфере услуг, торговли, промышленности и производства, где текучка кадров самая высокая
Что касается профессий, по словам Аувяэрта, по-прежнему труднее всего найти ведущих специалистов и квалифицированных рабочих в различных областях, поскольку такие должности требуют глубоких знаний и опыта работы, т. е. нет возможности быстро подготовить подходящие кадры.
„Заполнение этих вакансий часто требует многолетнего систематического планирования рабочей силы или перекупки сотрудника с более выгодными условиями. По словам работодателей, поиск сотрудников в этом году также значительно усложнился из-за стремительного роста зарплатных ожиданий, – добавляет менеджер по маркетингу CVKeskus.ee. – Однако конкуренция при трудоустройстве тоже не исчезла – по-прежнему существуют вакансии, где за одно место борются сотни соискателей. В большинстве случаев очень востребованы те должности, на которые можно претендовать из других областей, т. е. есть возможность переобучения“.
Хенри Аувяэрт говорит, что в ближайшие месяцы работодатели прогнозируют увеличение количества соискателей на рынке труда, но не видят, что этого будет достаточно для смягчения дефицита рабочей силы.
„На рынке труда Эстонии одновременно наблюдается нехватка рабочей силы, т. е. нехватка людей с определенными навыками и знаниями, но и безработица, т. е. сотни соискателей конкурируют за одно место. Эти противоречия усилились в последние годы, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем, поскольку быстро меняющийся мир также меняет работу и заставляет нас приобретать новые навыки и знания, а также менять свои рабочие привычки“, – констатирует Аувяэрт.
Соискателей станет больше
„Рынок труда стал несколько более стабильным, и работодатели заняли выжидательную позицию. Хотя у многих все еще есть планы найма, экономическая ситуация и неопределенность заставили их более осторожно относиться к расширению штата, – комментирует менеджер по маркетингу CV-Online Estonia Карла Одер. – Если 2022 год был скорее на волне рекордов по количеству объявлений о вакансиях по месяцам, то в последние месяцы наметилась стабилизация. Хотя спрос на специалистов и квалифицированных рабочих по-прежнему высок, можно прогнозировать, что в новом квартале ралли объявлений о вакансиях, начавшееся в 2022 году, не продолжится“.
Тем не менее, по словам Одера, естественная текучка кадров будет продолжаться и в будущем, поэтому количество предложений о работе по-прежнему велико, и каждый соискатель может найти предложения независимо от сферы деятельности.
Согласно статистике портала вакансий CV.ee, в настоящее время наибольший спрос наблюдается в сфере информационных технологий и сферы услуг, особенно в продажах, обслуживании, торговле, общественном питании.
„Согласно статистике портала вакансий CV.ee, в настоящее время наибольший спрос наблюдается в сфере информационных технологий и сферы услуг, особенно в продажах, обслуживании, торговле, общественном питании, – перечисляет Карла Одер. – Но есть спрос и в других областях, особенно по части специалистов и квалифицированных рабочих, где количество вакансий может быть меньше, а потребность больше“.
Хотя по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает Одер, можно сказать, что рынок труда по-прежнему смещен в сторону соискателей и найти работу сложно, в ближайшие месяцы активность соискателей облегчит положение и работодателей.
„Если ввести в формулу неопределенное время и постоянно растущее давление зарплаты, то можно прогнозировать резкий рост числа соискателей в ближайшие месяцы, что мы уже заметили в статистике предыдущих месяцев, – говорит менеджер по маркетингу CV-Online Estonia. – Почему вакансии остаются незаполненными? Это хороший вопрос, и здесь трудно дать конкретный ответ. Это совокупность различных факторов, таких как отсутствие на рынке специалистов и квалифицированных рабочих, а также желание соискателей начать работу в определенных отраслях, что несколько осложняет развитие в других отраслях“.
Маленькие зарплаты и плохие условия
Почему при безработице выше 7% много вакансий остаются незаполненными? На этот вопрос нет единого ответа, пресс-секретарь Кассы по безработице Анника Коппель соглашается с этим.
„Конечно, часть проблемы заключается в том, что навыки людей, зарегистрированных в качестве безработных, не соответствуют пожеланиям работодателей – почти 40% зарегистрированных в качестве безработных не имеют специального или профессионального образования“, – объясняет Коппель.
Почти 40% зарегистрированных в качестве безработных не имеют специального или профессионального образования.
Она добавляет, что в целом существует два типа нехватки рабочей силы. С одной стороны, в тех секторах, которые быстро растут, например в сфере ИТ, где требуется больше работников, будь то разработчики программного обеспечения или аналитики данных.
„С другой стороны, у нас также есть области, где нехватка рабочей силы связана с низкой заработной платой и неподходящими условиями труда, такими как посменная или ночная работа. Существует высокая текучка кадров, то есть работодатель должен постоянно искать новых сотрудников, – говорит Анника Коппель. – Осенью количество вакансий начало уменьшаться. Первое полугодие этого года было рекордным – искали много сотрудников. Теперь набор сотрудников замедлился, и за последние три месяца было меньше предложений о работе, чем за те же месяцы прошлого года“.