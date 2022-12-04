Работодателям не найти персонал, но безработица продолжает расти. Почему?

В начале ноября стало известно, что эстонский производитель мебели AS Standard временно консервирует часть производства и сокращает персонал. Причина, как сообщил член совета предприятия Энн Вескимяги, в крайне высокой стоимости сырья и электроэнергии, а также в сокращении спроса на внешних рынках по ценам, необходимым для устойчивого производства. Работы лишатся 163 человека. Всего же в период с 1 октября по 4 ноября Касса по безработице получила 17 уведомлений о коллективных сокращениях.

В 2020 году было хуже

„Если компания увольняет большую часть или всех своих сотрудников, это коллективное увольнение, и тогда вся информация должна быть передана в Кассу по безработице, – объясняет пресс-секретарь ведомства Анника Коппель. – Кроме того, конечно, есть и другие сокращения в компаниях, не такие уж и крупные, коллективные“.

Если брать последние три года, то в 2020 году, по словам Коппель, произошло наибольшее количество коллективных сокращений – 204 учреждения и 7500 рабочих мест.

„Что касается секторов, больше всего сокращений было в сфере администрирования и вспомогательной деятельности, а также в сфере размещения и питания, – уточняет пресс-секретарь Кассы по безработице. – 2021 год был более спокойным, 62 учреждения объявили о коллективных сокращениях, и это затронуло 1305 человек. В числе первых было два сектора: производство, а также размещение и общественное питание“.

Если брать последние три года, то в 2020 году произошло наибольшее количество коллективных сокращений – 204 учреждения и 7500 рабочих мест.

На данный момент в этом году, по словам Анники Коппель, было подано 94 уведомления, и это касается примерно 2700 сотрудников.