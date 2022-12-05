Новости Эстонии
05.12.2022, 09:25

Украинская беженка: Как это — без работы?

 (2)
Украинка Инесса Кравченко на работе в Пярну
Украинка Инесса Кравченко на работе в Пярну
ФОТО: личный архив

Уже на второй неделе пребывания в Эстонии украинская беженка Инесса Кравченко устроилась на работу. Сейчас женщина трудится в пярнуском пункте обслуживания Департамента полиции и погранохраны, помогая таким же, как сама, беженцам из Украины. Как получить работу за пару дней, почему в полиции женщины плачут, увидев украинского сотрудника, в материале RusDelfi.

„Зашла в полицию и расплакалась“

Рабочий день у Инессы начинается с самого утра. Как только открываются двери бюро обслуживания, посетителей встречает улыбчивая женщина. На лацкане — небольшая, но заметная желто-голубая лента. Чтобы те, кто прибыл в Эстонию, спасаясь от войны, знал, что именно к этому человеку можно обращаться в первую очередь. Инесса стала тем самым мостиком между украинцами и эстонцами. Женщина помогает своим соотечественникам не растеряться, оформить все нужные документы. А еще — утешает, успокаивает и приободряет. Зачастую департамент полиции становится одним из первых пунктов, куда приходят растерянные беженцы.

Инесса вместе с семнадцатилетним сыном в Эстонию приехала в начале марта. Украинка рассказывает, что хотя тогда в родном городе в Днепропетровской области еще и не было ракетных обстрелов, но постоянные сирены и общая остановка вынудила покинуть родину. В Украине у женщины осталась мама-инвалид, брат и муж.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии