Украинская беженка: Как это — без работы?

„Зашла в полицию и расплакалась“

Рабочий день у Инессы начинается с самого утра. Как только открываются двери бюро обслуживания, посетителей встречает улыбчивая женщина. На лацкане — небольшая, но заметная желто-голубая лента. Чтобы те, кто прибыл в Эстонию, спасаясь от войны, знал, что именно к этому человеку можно обращаться в первую очередь. Инесса стала тем самым мостиком между украинцами и эстонцами. Женщина помогает своим соотечественникам не растеряться, оформить все нужные документы. А еще — утешает, успокаивает и приободряет. Зачастую департамент полиции становится одним из первых пунктов, куда приходят растерянные беженцы.