Украинская беженка: Как это — без работы?(2)
Уже на второй неделе пребывания в Эстонии украинская беженка Инесса Кравченко устроилась на работу. Сейчас женщина трудится в пярнуском пункте обслуживания Департамента полиции и погранохраны, помогая таким же, как сама, беженцам из Украины. Как получить работу за пару дней, почему в полиции женщины плачут, увидев украинского сотрудника, в материале RusDelfi.
„Зашла в полицию и расплакалась“
Рабочий день у Инессы начинается с самого утра. Как только открываются двери бюро обслуживания, посетителей встречает улыбчивая женщина. На лацкане — небольшая, но заметная желто-голубая лента. Чтобы те, кто прибыл в Эстонию, спасаясь от войны, знал, что именно к этому человеку можно обращаться в первую очередь. Инесса стала тем самым мостиком между украинцами и эстонцами. Женщина помогает своим соотечественникам не растеряться, оформить все нужные документы. А еще — утешает, успокаивает и приободряет. Зачастую департамент полиции становится одним из первых пунктов, куда приходят растерянные беженцы.