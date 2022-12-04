Адвент-истории: „Проснувшись утром первого января, иду к окну… И, о чудо!“

Светлана Удрас:



Сейчас мне 46, но при слове Новый год в голове всплывает одно детское воспоминание.

Я в детстве очень хотела кататься на коньках. Но такой возможности не было. Я с упоением смотрела соревнования по фигурному катанию по телевизору.

И вот в детском саду нам рассказали про гномиков, которые приносят подарки.

Я стала каждый вечер ставить на окно тапочки - в надежде на гномиков. Но мама, не знавшая об их существовании, каждый день ставила тапки „на место“, то есть попросту скидывала их на пол.

И вот, почти утратив всякую надежду, я все-таки ставлю тапочки на окно 31 декабря 1981 года. Проснувшись утром 1 января, иду к окну… И, о чудо! На подоконнике поверх тапочек лежат коньки! Белые, самые лучшие! И мешок мандаринов. Мне было 5 лет, и это было рождественское чудо в чистом виде! Я закричала от счастья, разбудив в семь утра только недавно уснувших родителей.

Более 40 лет прошло, но эмоции от этого воспоминания вызывают слезы радости и грусти по ушедшему. Как оказалось, мама купила коньки в комиссионке. Потому что в садике воспитатели догадались рассказать родителям, кто такие гномики, и зачем дети ставят тапочки на окно.

Фигуристки из меня не получилось, хоть на дворовом катке я была звездой. Но все мои трое детей - успешные фигуристы и уверенно чувствуют себя на льду.

Вот такое мое личное рождественское чудо, которое не смог затмить ни один другой подарок.

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