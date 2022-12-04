Семинар для русскоговорящих иностранцев проходит в Тарту(1)
4 декабря в Эстонском национальном музее будет организована бесплатная культурная программа для иностранных граждан, находящихся в Эстонии на основании долгосрочной визы или так называемой визы D. В дополнение к развлекательной программе иностранцы также могут принять участие в консультационном семинаре, задача которого — упрощение адаптации к жизни в Эстонии.
В течение дня, помимо получения нового культурного опыта, участники также немало узнают о том, как легче адаптироваться в Эстонии и на какие обстоятельства следует обращать больше внимание в этом процессе. Программа охватывает такие темы, как основы эстонского государства и общества, трудовое право и медицина. Кроме того, участники узнают об образовательных учреждениях страны, рассказывается о поддержке в изучении эстонского языка, а также предоставляется информация о различных социальных услугах как государства, так и третьего сектора.
Данная работа проводится в рамках реализации проекта конкурса Фонда убежища, миграции и интеграции „Электронное обучение 2021-2022 для граждан третьих стран, прибывших в Эстонию на основании долгосрочной визы“. Проект AMIF2021-11 финансируется Европейским Союзом через Фонд убежища, миграции и интеграции и Министерство внутренних дел.