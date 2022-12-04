Семинар для русскоговорящих иностранцев проходит в Тарту

В течение дня, помимо получения нового культурного опыта, участники также немало узнают о том, как легче адаптироваться в Эстонии и на какие обстоятельства следует обращать больше внимание в этом процессе. Программа охватывает такие темы, как основы эстонского государства и общества, трудовое право и медицина. Кроме того, участники узнают об образовательных учреждениях страны, рассказывается о поддержке в изучении эстонского языка, а также предоставляется информация о различных социальных услугах как государства, так и третьего сектора.