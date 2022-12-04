Второй Адвент в Пыхья-Таллинне: в программе мастер-классы, световое шоу, катание на карусели и встреча с Дедом Морозом

„В воскресенье, 4 декабря отмечаем второй Адвент вместе с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна. В программе мастер-классы по рукоделию, световое шоу, катание на карусели и, конечно, придет и Дед Мороз, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. — Из Пельгулинна переместимся в парк на Штромке, где будут бесплатные детские представления, игры, прием Деда Мороза, увлекательные мастер-классы, а также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке“.