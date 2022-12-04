Второй Адвент в Пыхья-Таллинне: в программе мастер-классы, световое шоу, катание на карусели и встреча с Дедом Морозом
В Пыхья-Таллинне отметят второй Адвент в 14 часов с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна и в 16 часов в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке.
„В воскресенье, 4 декабря отмечаем второй Адвент вместе с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна. В программе мастер-классы по рукоделию, световое шоу, катание на карусели и, конечно, придет и Дед Мороз, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. — Из Пельгулинна переместимся в парк на Штромке, где будут бесплатные детские представления, игры, прием Деда Мороза, увлекательные мастер-классы, а также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке“.
Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт в прибрежном парке на Штромке каждый Адвент. В третий Адвент, 11 декабря с 10 до 16 часов в парке на Штромке будет работать Большая рождественская ярмарка.
Программа:
4 декабря: 14.00-17.30 Ожидание Рождества в Пельгулинне на площади Пельгулинна (у перекрестка Колде пст и Ристику) и 16.00-20.00 Рождественский городок на Штромке.
11 декабря: 10.00-16.00 Большая Рождественская ярмарка и 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке.
18 декабря: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке.