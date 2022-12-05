05.12.2022, 07:56
Что будет на месте нарвского танка? Государство забирает муниципальную землю под свои нужды(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство внутренних дел Эстонии на днях прислало в Нарвскую управу письмо, из которого следует, что государство собирается забрать у города участок, на котором был установлен Нарвский танк, ссылаясь на закон о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах.
Что конкретно будет построено на этом участке, пока неизвестно, поскольку содержимое письма общественности не открыто, но речь идет о некоем объекте, который будет управляться Департаментом полиции и погранохраны.
Похожее письмо по поводу участка неподалеку от танка, вблизи которого также находились демонтированные советские памятники, получил и город Нарва-Йыэсуу.
Новость будет дополнена.