Новости Эстонии
05.12.2022, 07:56

Что будет на месте нарвского танка? Государство забирает муниципальную землю под свои нужды

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Вывоз нарвского танка
Вывоз нарвского танка
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Министерство внутренних дел Эстонии на днях прислало в Нарвскую управу письмо, из которого следует, что государство собирается забрать у города участок, на котором был установлен Нарвский танк, ссылаясь на закон о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах.

Что конкретно будет построено на этом участке, пока неизвестно, поскольку содержимое письма общественности не открыто, но речь идет о некоем объекте, который будет управляться Департаментом полиции и погранохраны.

Закон гласит, что разрешается приобретать недвижимое имущество в общественных интересах для целей, перечисленных в более, чем 20 пунктах, среди них:

  • для строительства здания полиции, таможни, задержания или спасательного учреждения;

  • для строительства здания, необходимого для производства энергии и энергоснабжения;

  • для строительства общественной гавани и аэропорта и здания, их обслуживающего;

  • для строительства инженерных сетей и сооружений;

  • для создание или расширение кладбища;

  • приобретение земли, прилегающей к государственной границе, в качестве пограничной полосы или для выполнения международных обязательств Эстонской Республики;

  • для строительства инфраструктуры и объектов обслуживания, необходимых для охраны государственной границы;

  • для нужд обороны страны.

Похожее письмо по поводу участка неподалеку от танка, вблизи которого также находились демонтированные советские памятники, получил и город Нарва-Йыэсуу.

Новость будет дополнена.

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