ФОТО И ВИДЕО | Уходит эпоха: прощальные заезды на Таллиннском ипподроме

Уходит эпоха ставок, азарта, побед и поражений. Состоялись заезды на лошадях, мопедах с колясками и без. Выступила певица Ненси. Были замечены гости и участники из Финляндии.

Скаковой круг протяженностью 1000 метров построен после Первой Мировой войны в 1923 году группой предприимчивых горожан на западной границе Таллинна. Здесь был настоящий ипподром прямо в центре города, где организовали лошадиные бега и тотализатор. Проходившие на одной из самых длинных в Европе финишной прямой (270 м) спортивные сражения щекотали нервы и очаровывали зрителей.



Здесь также предлагались экскурсии с посещением кузницы; знакомство с конным спортом; возможность организовать бега в честь заказчика с награждением победителей; верховая езда и аренда лошадей; посещение кафе и организация детских дней рождений.