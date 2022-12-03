Таллинн отметил лучших работников социальной сферы(2)
В пятницу в Ратуше Таллиннская горуправа и департамент социального обеспечения и здравоохранения отметили лучших работников социальной сферы уходящего года.
Как сказала в приветственной речи вице-мэр Бетина Бешкина, еще год назад никто не мог предположить, что после пандемии COVID-19 нас ждут еще более серьезные трудности, и на плечи работников социальной сферы вновь ляжет непомерная нагрузка. „В прошлом году мы надеялись, что эпидемия коронавируса останется в нашей памяти как самый сложный кризис, но то, что ждало нас впереди, в одночасье стало нашей общей ответственностью и заботой. С прибытием в Эстонию украинских военных беженцев специалисты социальной сферы и добровольцы вновь работали на пределе своих сил. Ваша самоотверженная работа вызывает восхищение, - сказала Бешкина. -Однако это лишь часть сложностей уходящего года. Помимо этого – энергетический кризис, рост цен, страх за безопасность и возможность обеспечить себя и свою семью. Со всеми этими факторами мы в своей работе должны считаться ежедневно. И на передовой в решении этих вопросов снова социальные работники. Благодарю всех вас за упорный труд и заботу о горожанах в столь непростые времена“.
Благодарственные грамоты за выдающуюся работу получили Анет Асуметс (Пиритаская районная управа), Анника Торьюс (Кесклиннаская районная управа), Имби Ээсметс (Таллиннский попечительский центр), Кади Арула (опорный центр „Юкс“), Кадри Пельо (Ласнамяэская районная управа), Кай Келлер (управа Пыхья-Таллинна), Кертту Олыкайнен (Продуктовый банк), Ларина Сейн (Ныммеская районная управа), Лийс Ряндур (опорный центр „Кяо“), Лилия Плахтий (Ируский попечительский дом), Маре-Майя Краав (Таллиннский центр социальной работы), Мария Крастылёва (Мустамяэская районная управа), Марика Верник (Таллиннский центр душевного здоровья), Мари-Лийз Роомет (управа Кристийне), Михаил Яковлев (Таллиннский центр беженцев), Моника Лехисметс (Таллиннский семейный центр), Олави Лауримаа (Таллинский центр защиты детей), Ольга Николаева (Таллиннский детский дом), Улли Луйде (Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения), а также создатели терапевтического сада Таллиннского детского дома Мерике Лукас и Татьяна Михитарян.
Также на мероприятии поблагодарили организации и партнеров: НКО „Рука об руку с украинцами“, Таллиннский департамент муниципальной полиции, Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния и Таллиннский департамент городского имущества.