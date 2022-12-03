Таллинн отметил лучших работников социальной сферы

Как сказала в приветственной речи вице-мэр Бетина Бешкина, еще год назад никто не мог предположить, что после пандемии COVID-19 нас ждут еще более серьезные трудности, и на плечи работников социальной сферы вновь ляжет непомерная нагрузка. „В прошлом году мы надеялись, что эпидемия коронавируса останется в нашей памяти как самый сложный кризис, но то, что ждало нас впереди, в одночасье стало нашей общей ответственностью и заботой. С прибытием в Эстонию украинских военных беженцев специалисты социальной сферы и добровольцы вновь работали на пределе своих сил. Ваша самоотверженная работа вызывает восхищение, - сказала Бешкина. -Однако это лишь часть сложностей уходящего года. Помимо этого – энергетический кризис, рост цен, страх за безопасность и возможность обеспечить себя и свою семью. Со всеми этими факторами мы в своей работе должны считаться ежедневно. И на передовой в решении этих вопросов снова социальные работники. Благодарю всех вас за упорный труд и заботу о горожанах в столь непростые времена“.