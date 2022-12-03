ФОТО | Юлия Ауг: „Старую Нарву разрушила идеология“(26)
„Пойдем отсюда, такой спектакль мне не нравится“, - громким шепотом произносит пожилая женщина, обращаясь к своему спутнику, через полчаса после начала премьерного спектакля „Нарва - город, который мы потяряли“, поставленного Юлией Ауг на эстонском языке с участием эстонских актеров. Но все-таки, женщина досмотрела спектакль до конца.
Спектакль, премьера которого состоялась на нарвской сцене Vaba Lava 2 декабря, по сути, попытка прожить еще раз травмирующие моменты большой войны. История проста и давно переосмыслена эстонским обществом, но, судя по страсти, с которой она погрузилась в работу над постановкой, свежа для вернувшегося в Эстонию после долгих лет жизни в России режиссера Юлии Ауг.
Возможно, поэтому для эстонского зрителя в спектакле мало каких-то шокирующих открытий. Да, Вторая мировая война разделила эстонские семьи, да, Нарву разбомбили советские самолеты, да, почти весь город был эвакуирован, и его трагедия в том, что после окончания войны люди, у которых, по выражению режиссера „не было ни ментальных, ни исторических связей с городом“ больше сюда не вернулись. Нарву заселили те, для кого она была всего лишь стенами полуразрушенных зданий. Нарву в смысле исторического городского пространства эти люди и погубили, приняв фатальное решение не восстанавливать город, а сровнять его с землей и выстроить сначала сталинки, а затем и отвратительные хрущевки.
Но вернемся к той самой женщине, которая хотела уйти со спектакля, поняв, о чем решили рассказать режиссер и труппа. Ее можно понять. Несмотря на то что тема заезженная, она, разумеется в разгар новой трагической войны против украинского народа, заиграла новыми, мрачными и триггерящими красками. То, от чего ты можешь отвернуться и отмахнуться, употребив выражение „не все так однозначно“, становится особенно концентрированным, будучи пропущенным сквозь призму театрального искусства. Театр по сути своей то, что выворачивает душу наизнанку, не насилуя и ничего не пропагадируя. Просто выворачивает, и ты либо смотришь, принимаешь, проживаешь, как на сенсе групповой терапии, и освобожадешься. Либо - выходишь, образно и прямо говоря, хлопнув дверью, желая закрыть глаза и заткнуть уши, только бы мучительная правда не забиралась змеей в сердце и не ворошила совесть.
Сюжет незатейлив: прекрасная довоенная Нарва, легкие морские прогулки по Гунгербургу, купание в Липовке, танцевальные вечера. Главная героиня - эстонская девушка Лидия, которой всего 17 лет, которая обожает играть на фортепиано и своего молодого человека Пеэтера. И даже когда приходит война, жизнь в Нарве не останавливается. Какая война, когда ты юн, прекрасен, полон сил, когда бушуют гормоны, когда ты влюблен... Тяжелый момент - проводы Пеэтера на фронт. Но сам Пеэтер обещает вернуться. „Что может случиться со мной?“ - с запалом юности спрашивает он опечаленную невесту. И Лидия ему верит. И жизнь идет дальше, и жарким июльским днем она с подругой отправляется купаться на Липовку. Там девушек и еще многих других, пришедших к реке переждать небывалую для Эстонии жару, встречает сама Война. Жестокая бомбардировка оставляет в реке кровавые пятна. Подруга Лидии погибает. Погибает и ее молодой человек. „Я погиб в первое военное лето“ - говорит он, и это отсыл к одноименному роману Юхана Пеэгеля, леденящей душу истории, рассказанной от имени убитого на войне солдата.
Спектакль Юлии Ауг создан по сути в жанре документального театра. Все сюжеты взяты из реальных воспоминаний живших в то время нарвитян. Полгода изучения военных документов вдохновили режиссера на создание этой истории, где классический театр переплетается с рассказами от лица режиссера, которая очень, очень хочет, чтобы все знали, как погибла старая Нарва.
„Старую Нарву разрушила идеалогия“, - подводит итог своего режиссерского расследования Юлия Ауг.
Не стоит сейчас искать виноватых, отдавших тот самый приказ разрушить послевоенные здания и выстроить на их месте „наш, новый мир“. Но режиссер предлагает зрителю еще раз оплакать последствия не только разрушительной войны для маленькой Эстонии, но и режима, который последовал за ее окончанием. Оплакать и прочувствовать, каково сейчас народу Украины. Вынужденному жить под бомбежками, немыслимыми для современного общества, которое, как казалось, сделало свои выводы из трагедии 1939-1945 годов. Все повторяется? Как это прекратить? Театр не может решить эти вопросы, но он может помочь стать человечнее.