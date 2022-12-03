ФОТО | Юлия Ауг: „Старую Нарву разрушила идеология“

Спектакль, премьера которого состоялась на нарвской сцене Vaba Lava 2 декабря, по сути, попытка прожить еще раз травмирующие моменты большой войны. История проста и давно переосмыслена эстонским обществом, но, судя по страсти, с которой она погрузилась в работу над постановкой, свежа для вернувшегося в Эстонию после долгих лет жизни в России режиссера Юлии Ауг.

Возможно, поэтому для эстонского зрителя в спектакле мало каких-то шокирующих открытий. Да, Вторая мировая война разделила эстонские семьи, да, Нарву разбомбили советские самолеты, да, почти весь город был эвакуирован, и его трагедия в том, что после окончания войны люди, у которых, по выражению режиссера „не было ни ментальных, ни исторических связей с городом“ больше сюда не вернулись. Нарву заселили те, для кого она была всего лишь стенами полуразрушенных зданий. Нарву в смысле исторического городского пространства эти люди и погубили, приняв фатальное решение не восстанавливать город, а сровнять его с землей и выстроить сначала сталинки, а затем и отвратительные хрущевки.

Но вернемся к той самой женщине, которая хотела уйти со спектакля, поняв, о чем решили рассказать режиссер и труппа. Ее можно понять. Несмотря на то что тема заезженная, она, разумеется в разгар новой трагической войны против украинского народа, заиграла новыми, мрачными и триггерящими красками. То, от чего ты можешь отвернуться и отмахнуться, употребив выражение „не все так однозначно“, становится особенно концентрированным, будучи пропущенным сквозь призму театрального искусства. Театр по сути своей то, что выворачивает душу наизнанку, не насилуя и ничего не пропагадируя. Просто выворачивает, и ты либо смотришь, принимаешь, проживаешь, как на сенсе групповой терапии, и освобожадешься. Либо - выходишь, образно и прямо говоря, хлопнув дверью, желая закрыть глаза и заткнуть уши, только бы мучительная правда не забиралась змеей в сердце и не ворошила совесть.