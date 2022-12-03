300 детей еще ждут своих ангелов. Почти 2000 желаний с „Дерева ангелов“ уже выполнены

„В этом году ангелы очень быстро отправились в путь, добрые жители Эстонии были очень усердны – большая часть из более 2000 желаний подарков в рамках благотворительного проекта „Дерево ангелов“ уже нашли дарителей. Более трети подарков в течение первой недели уже попали в магазины Maxima“, – рассказала руководитель отдела маркетинга и коммуникации MAXIMA Eesti Марис Киви.

На данный момент около 300 желаний подарков еще не нашли своих ангелов. Зато во многих магазинах Maxima все желания детей с деревьев ангелов были собраны уже в первую неделю. „К счастью, у нас в Эстонии отличные работники по защите детей, которые нашли способы сделать детские рождественские праздники в своих регионах более счастливыми. Также из некоторых магазинов мы перенесли детские желания подарков в те магазины, где деревья уже опустели“, – добавила Марис Киви.

Важно, чтобы все желания, взятые с деревьев ангелов, вовремя вернулись в магазины Maxima в качестве подарков. „У человека, взявшего с дерева ангелов желание подарка от ребенка и еще не успевшего принести его в магазин, есть время сделать это до 11 декабря“, – подчеркнула Киви.

Подарок можно отдать в неупакованном виде либо в инфопункт магазина, либо работнику кассы, после чего Maxima доставит его ребенку. Подарки будут упакованы и доставлены с помощью социальных работников в волости и города Эстонии к рождественским праздникам. Точное местоположение Деревьев ангелов можно найти на сайте www.maxima.ee/inglipuu .

За последние 13 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков „Дерево ангелов“ были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей.