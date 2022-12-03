Жители Эстонии за ветряную энергию(8)
Результаты ноябрьского опроса показывают, что жители Эстонии поддерживают более широкое использование ветряной энергии. Больше всего поддержки получили морские ветропарки.
Результаты исследования EMOR, проведенного по заказу Enefit Green, показывают, что 80% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков, а 74% поддерживают более широкое использование наземной ветряной энергии. Самыми большими сторонниками ветряной энергии являются молодые люди в возрасте 15-24 лет, среди которых поддержка морской ветряной энергии достигает 88%.
По словам руководителя сферы ветряной энергии Enefit Green Лаури Ульма, результаты исследования показывают, что шаги по более быстрому развитию ветряной энергии важны для всего общества. „Обширная и значительная поддержка ветряной энергии дает как самоуправлениям, так и государству уверенность при принятии решений, которые способствуют увеличению производства возобновляемой энергии в Эстонии. Уже в следующем году в Эстонии начнут работать первые новые ветропарки, что может еще больше увеличить общую поддержку“, – сказал Ульм.
Отношение к морским ветропаркам также более благоприятное в случае электростанции, строящейся в месте проживания человека. Половина участников опроса очень или скорее положительно отнеслись бы к строительству рядом с домом наземного ветропарка, а 69% респондентов положительно или очень положительно отнеслись бы к морскому ветропарку рядом с домом.
Один из вопросов исследования касался осведомленности людей о взаимосвязи между возобновляемой энергией и ценой на электроэнергию. По собственному признанию участников, только каждый шестой знает, как возобновляемая энергия формирует цену на бирже электроэнергии. Треть людей знают, что солнечная и ветряная энергия являются самыми дешевыми, но не в курсе их влияния на потребителя.
По словам Ульма, приложить усилия по объяснению взаимосвязи между дешевой возобновляемой энергией и биржевой ценой должны как девелоперы, так и органы власти. „Ветер и солнце – самые дешевые из всех способов производства электроэнергии, и чем больше произведенной с их помощью электроэнергии представлено на рынке, тем выгоднее будет цена для потребителя. Более широкое объяснение этой взаимосвязи, вероятно, еще больше помогло бы увеличить поддержку ветряной энергии“, – сказал Ульм.
EMOR провел опрос в ноябре этого года. Это был общеэстонский комплексный опрос, в котором приняли участие около 1100 жителей в возрасте от 15 до 84 лет.