Эксперт: что важно знать при выборе индексного фонда на эстонском пенсионном рынке
Хотя индексные фонды были впервые представлены на мировом пенсионном рынке в 1970-х годах, на эстонском пенсионном рынке индексные фонды являются относительно новым понятием. Об индексных фондах часто говорят как о более простом способе инвестирования в акции с диверсификацией рисков, но на самом деле они не являются обычным товаром и, как любая инвестиция, требуют ознакомления с условиями и положениями, пишет управляющий фондами в Swedbank Пертти Рахнель.
Индексные фонды существуют на мировом пенсионном рынке уже почти полвека
Во всем мире индексные фонды получили широкое распространение благодаря компании Vanguard Group, основанной Джоном Боглом в 1974 году. Хотя фонды этой группы не были первыми индексными фондами, Vanguard сыграла важную роль в том, что они стали популярными. В результате Vanguard по-прежнему является третьей по величине компанией в мире по управлению фондами, а глобальные активы под управлением индексных фондов в настоящее время приближаются к 20 триллионам долларов США.
Быстрому росту объёма индексированных активов в последние годы способствовал взрыв популярности биржевых фондов (exchange traded fund – ETF) – финансовой инновации, которая зародилась в Канаде в 1990-х годах и позволила инвестировать в индексные фонды так же легко, как и покупать акции. В результате инвесторы имеют впечатляющий выбор фондов, из которых по состоянию на май этого года на европейских фондовых биржах было зарегистрировано около 3500 торгуемых фондов.
Конечно, из-за небольшого размера эстонского пенсионного рынка местным инвесторам не приходится иметь дело с таким большим количеством индексных фондов, и фонды здесь можно пересчитать по пальцам двух рук. Кроме того, индексные фонды, представленные на нашем пенсионном рынке, также относительно молоды – первый был создан шесть лет назад.
Индексные фонды отслеживают общее движение фондового рынка
Общий термин „индексный фонд“ традиционно означает, что фонд выбирает индекс, например, американские акции с большой капитализацией или Standard & Poor's 500, а менеджер фонда инвестирует активы фонда в соответствии с точными долями индекса. В фонде нет активного выбора акций. Например, управляющий фондом не может продавать акции автомобильной промышленности из фонда, опасаясь рецессии и слабого частного потребления. Вес инструментов в фонде будет меняться только в результате изменения их рыночной стоимости.
Например, индекс пенсионного фонда Swedbank для людей, родившихся между 1990 и 1999 годами, следует за развитыми индустриальными странами мира. Доля компании в индексе зависит от её рыночной стоимости по отношению к рыночной стоимости всех компаний в индексе. Apple – компания с самой высокой рыночной стоимостью в индексе, за которой следует фонд с долей почти 5%. Таким образом, Фонд также инвестирует около 5% в акции Apple. Далее следует Microsoft с долей около 3,5% как в индексе, так и в фонде и т. д. Следовательно, инвестор индексного фонда предполагает, что цены на фондовом рынке более или менее справедливы и равноправны, и что нет смысла пытаться „ввести в заблуждение“ рынок.
Большинство индексных фондов в Эстонии являются фондами фондов, то есть фондами, инвестирующими в индексные фонды. Это опять же связано с небольшим размером Эстонии, а также с ограничениями при инвестировании в различные рынки. Следование глобальному индексу с прямыми инвестициями требует возможности инвестировать в десятки рынков, включая довольно экзотические. Учитывая размер нашего пенсионного рынка, это часто не имеет смысла. Индекс пенсионных фондов Swedbank за 1990–99 годы является исключением – фонд инвестирует непосредственно в акции развитых рынков – в портфель входят акции США, Европейского союза, а также компаний, зарегистрированных, например, в Сингапуре, Гонконге или Австралии. Для клиента же это делает управление фондом ещё более прозрачным: клиент может видеть, в какие именно акции и регионы инвестирует фонд, из ежемесячных инвестиционных отчётов.
Существует разница между индексами
При выборе индексного фонда важно ознакомиться с инвестиционной политикой фонда и выяснить, за каким индексом следует индексный фонд или в какой индекс он инвестирует. На эстонском пенсионном рынке второй ступени Вы можете выбирать между индексными фондами, инвестирующими только в акции, и фондами, инвестирующими только в облигации.
На эстонском пенсионном рынке важно отметить, что даже между фондами, инвестирующими 100% в акции, существуют большие различия, которые, естественно, отражаются на доходности. За последние пять лет (по состоянию на конец ноября) разница между лучшим индексным фондом на рынке, то есть тем, который сейчас предлагает Swedbank, и худшим индексным фондом, инвестирующим в акции, составила более 25%, то есть более 5% в год.
Среди эстонских индексных фондов наиболее важным дифференцирующим фактором является доля развивающихся рынков. Это немаловажное отличие, поскольку в начале ноября индекс MSCI World развитых индустриальных стран, ведущий мировой индекс, имел доходность более 60% в евро за последние пять лет, в то время как индекс развивающихся рынков имел доходность чуть более 10% за тот же период.
На эстонском рынке можно найти индексные фонды, которые следуют индексам развитых стран, то есть не инвестируют в развивающиеся рынки (например, Пенсионный фонд Индекс Swedbank). Но Вы также найдете и такие, которые инвестируют большую или меньшую часть своих активов (в некоторых случаях более трети) в развивающиеся рынки.
Однако развивающиеся рынки, как правило, имеют более нестабильные режимы регулирования, худшее корпоративное управление или, по крайней мере, управление, менее благоприятное для акционеров, и т. д. Риски выше, но, по крайней мере в теории, и доходность должна быть выше. К сожалению, за последние 10 лет этот тезис так и не был реализован.
Правильный уровень риска для инвесторов более важен
Поэтому в любом случае стоит самостоятельно провести небольшое сравнение вариантов, доступных на пенсионном рынке. Индексные фонды, безусловно, являются разумным выбором для людей, которые хотят получить долгосрочную прибыль, максимально распределив риски, но одна из основ инвестирования заключается в том, что Вы должны, по крайней мере, понимать свои инвестиции и сравнивать их с другими подобными вариантами. В частности, различия в выборе будут влиять на инвестиции с таким временным горизонтом, как выход на пенсию.
Статистика со страницы www.pensionikeskus.ee
30.11.2017 – 30.11.2022