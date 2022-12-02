Эксперт: что важно знать при выборе индексного фонда на эстонском пенсионном рынке

Индексные фонды существуют на мировом пенсионном рынке уже почти полвека

Во всем мире индексные фонды получили широкое распространение благодаря компании Vanguard Group, основанной Джоном Боглом в 1974 году. Хотя фонды этой группы не были первыми индексными фондами, Vanguard сыграла важную роль в том, что они стали популярными. В результате Vanguard по-прежнему является третьей по величине компанией в мире по управлению фондами, а глобальные активы под управлением индексных фондов в настоящее время приближаются к 20 триллионам долларов США.

Быстрому росту объёма индексированных активов в последние годы способствовал взрыв популярности биржевых фондов (exchange traded fund – ETF) – финансовой инновации, которая зародилась в Канаде в 1990-х годах и позволила инвестировать в индексные фонды так же легко, как и покупать акции. В результате инвесторы имеют впечатляющий выбор фондов, из которых по состоянию на май этого года на европейских фондовых биржах было зарегистрировано около 3500 торгуемых фондов.

Конечно, из-за небольшого размера эстонского пенсионного рынка местным инвесторам не приходится иметь дело с таким большим количеством индексных фондов, и фонды здесь можно пересчитать по пальцам двух рук. Кроме того, индексные фонды, представленные на нашем пенсионном рынке, также относительно молоды – первый был создан шесть лет назад.

Индексные фонды отслеживают общее движение фондового рынка

Общий термин „индексный фонд“ традиционно означает, что фонд выбирает индекс, например, американские акции с большой капитализацией или Standard & Poor's 500, а менеджер фонда инвестирует активы фонда в соответствии с точными долями индекса. В фонде нет активного выбора акций. Например, управляющий фондом не может продавать акции автомобильной промышленности из фонда, опасаясь рецессии и слабого частного потребления. Вес инструментов в фонде будет меняться только в результате изменения их рыночной стоимости.