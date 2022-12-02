Кая Каллас о потолке цены на российскую нефть: мы смогли убедить партнеров. Российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов

„Первоначальное предложение было установить потолок на уровне 65 долларов. В ходе переговоров говорили и о 70 долларах. Мы смогли убедить партнеров договориться на значительно более низкую цену. Каждый доллар, на который будет цена ниже, означает для России потерю дохода примерно в размере 2 млрд евро. Поэтому то, что нам удалось договориться на цену, которая на 5 долларов ниже, означает, что российская военная машина недополучит 10 млрд долларов“, - отметила Каллас.

„Эта цена могла быть, конечно, еще ниже. По оценке наших экспертов, для России по-настоящему болезненной была бы цена в 30-40 долларов. Достигнутое сегодня - это все-таки лучший возможный компромисс на данный момент. Очень благодарю наших партнеров, которые изменили свою позицию и согласились с предложенным нами“, - сказала премьер-министр и добавила, что обсуждение потолка цен будет продолжено.

„Уже в середине января мы вновь пересмотрим цену“, - сообщила глава эстонского правительства.

Теперь ЕС может начать процедуру утверждения документа и получить формальное письменное согласие на потолок цен от всех 27 членов Евросоюза. Ожидается, что окончательно о введении механизма объявят в воскресенье, 4 декабря.