Кая Каллас о потолке цены на российскую нефть: мы смогли убедить партнеров. Российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов(11)
Страны-члены Европейского союза достигли сегодня политической договоренности ввести потолок цены на российскую нефть на уровне 60 евро за баррель. Премьер-министр Эстонии в своем комментарии написала, что договоренностью довольна, так как сделан важный шаг для поддержки Украины и остановки российской военной машины.
„Первоначальное предложение было установить потолок на уровне 65 долларов. В ходе переговоров говорили и о 70 долларах. Мы смогли убедить партнеров договориться на значительно более низкую цену. Каждый доллар, на который будет цена ниже, означает для России потерю дохода примерно в размере 2 млрд евро. Поэтому то, что нам удалось договориться на цену, которая на 5 долларов ниже, означает, что российская военная машина недополучит 10 млрд долларов“, - отметила Каллас.
„Эта цена могла быть, конечно, еще ниже. По оценке наших экспертов, для России по-настоящему болезненной была бы цена в 30-40 долларов. Достигнутое сегодня - это все-таки лучший возможный компромисс на данный момент. Очень благодарю наших партнеров, которые изменили свою позицию и согласились с предложенным нами“, - сказала премьер-министр и добавила, что обсуждение потолка цен будет продолжено.
„Уже в середине января мы вновь пересмотрим цену“, - сообщила глава эстонского правительства.
Теперь ЕС может начать процедуру утверждения документа и получить формальное письменное согласие на потолок цен от всех 27 членов Евросоюза. Ожидается, что окончательно о введении механизма объявят в воскресенье, 4 декабря.