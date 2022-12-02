ФОТО | Olerex открыл еще одну крупную автозаправочную станцию ​​

„Заметив в Йыхви – и в этом месте – больший чем раньше потенциал, мы решили построить там вместо прежней автоматической заправки полноценную станцию обслуживания. Помимо местных жителей, мы ожидаем здесь проезжающих через город автомобилистов и тяжелые грузовики“, - отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

„Мы единственный из крупных продавцов топлива, который за последние годы расширялся, и будем продолжать в том же темпе – сейчас мы строим крупнейшую в Эстонии заправочную станцию ​​на Таллиннской кольцевой дороге и планируем еще много проектов по всей Эстонии“, - сказала Миллер.

На новой станции полного обслуживания Olerex в Йыхви по адресу Тартуское шоссе, 15b есть кафе и магазин с широким выбор продуктов питания и товаров первой необходимости, а также зона отдыха на открытом воздухе. На заправке продаются автомобильный бензин В95 и В98, дизельное топливо, специальное дизельное топливо, топливная присадка AdBlue и автомобильный газ LPG. Здесь также работают аренда прицепов и автоматическая автомойка. Стоимость инвестиции в новую станцию в Йыхви составила 2 миллиона евро.

За последние два года компания Olerex построила 12 новых станций обслуживания. В июле предприятие открыло станцию полного обслуживания в Харьюмаа, на Хаапсалуском шоссе в Турба. Ведется строительство крупнейшей в Эстонии станции обслуживания в районе развязки Вяо на Таллиннской кольцевой дорогое.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 101 станцию полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек. Olerex – единственная компания балтийского происхождения, имеющая заправочные станции во всех трех странах Балтии.

