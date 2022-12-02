02.12.2022, 20:36
Бензин в Эстонии – один из самых дорогих в Европе, да и дизель недешев(1)
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Чем дальше ехать из Эстонии на юг, тем с каждой страной топливо становится дешевле, пишут „Деловые ведомости“.
Например, в Польше литр бензина Euro-Super 95 стоит 1,39 евро, а дизельное топливо – 1,65.
Швеция и Финляндия – две единственные страны Евросоюза, где цена дизельного топлива превышает 2 евро, высокими ценами также отличается Греция. Зато Мальта находится на другом конце списка – бензин стоит 1,34, а дизельное топливо – 1,21 евро.
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