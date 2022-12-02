Бензин в Эстонии – один из самых дорогих в Европе, да и дизель недешев

Например, в Польше литр бензин а Euro-Super 95 стоит 1,39 евро, а дизельное топливо – 1,65.

Швеция и Финляндия – две единственные страны Евросоюза, где цена дизельного топлива превышает 2 евро, высокими ценами также отличается Греция. Зато Мальта находится на другом конце списка – бензин стоит 1,34, а дизельное топливо – 1,21 евро.