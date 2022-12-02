Средняя продолжительность жизни в Эстонии сократилась. Профсоюзы, работодатели и врачи выступили с обращением(5)
Эстонская торгово-промышленная палата вместе с 16 неправительственными организациями и профессиональными объединениями, имеющими большой вес в обществе, подписали инициативу по спасению стремительно ухудшающегося психического и физического здоровья людей. Профсоюзы хотят обновить общегосударственные правила поддержки укрепления здоровья, чтобы работодатели могли больше инвестировать в своих людей.
По словам руководителя Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, результаты нескольких недавних исследований свидетельствуют о том, что из-за долгосрочных последствий коронавируса и болезней, обусловленных образом жизни, жители Эстонии беспрецедентно часто страдают от различных проблем с физическим и душевным здоровьем. „Это затянувшаяся и углубляющаяся эпидемия истощает людей и оказывает непосредственное давление на экономику страны“, — сказал Палтс.
Опрос, проведённый Эстонской торгово-промышленной палатой летом 2022 года, показал, что 82% работодателей ощущают, что душевное здоровье их сотрудников ухудшается, а 65% отметили ухудшение их физического здоровья в течение последнего года.
По словам члена правления Ассоциации трудовой и организационной психологии Аве-Гайл Каскла-Купрюс, в прошлом году психические расстройства были диагностированы более чем в 93 000 случаев, что является новым и пугающим антирекордом, но это лишь верхушка айсберга, поскольку невыявленных случаев ещё больше. „В течение года проблемы с душевным здоровьем были у каждого четвёртого, а соответствующие прямые и косвенные расходы оцениваются в 2,8% ВВП Эстонии, т. е. почти в 600 миллионов евро“, — добавила Каскла-Купрюс.
„В годы эпидемии коронавируса проблемы с душевным здоровьем вышли на первый план, необходимо начать незамедлительно и реально заниматься их решением. Упор должен быть сделан на профилактику, потому что, если человек уже получил направление к клиническому психологу, значит мы уже имеем дело с реагированием на серьёзную проблему, а не с профилактикой, которая была бы более здоровой и выгодной для общества“, — сказал Каскла-Купрюс.
„Государству следовало бы поощрять работодателей, расширяя их возможности вносить свой вклад в профилактику, например, посредством обеспечения работникам доступа к программе первой помощи для родителей и другим программам первой помощи, поддерживающим психическое здоровье. Учитывая, что количество клинических психологов крайне ограничено, у работодателя должна быть возможность задействовать психологов труда, психологов-консультантов, психотерапевтов, работающих с использованием доказательно обоснованных методов, кризисных консультантов и медсестёр душевного здоровья“, – добавила член правления Ассоциации трудовой и организационной психологии.
По словам Эвелин Аавиксоо, члена правления Эстонского общества врачей по гигиене труда, совершенно очевидно, что для государства и общества значительно выгоднее, чтобы работодатели вносили больший вклад в превентивную заботу о здоровье людей, а не чтобы потом Больничная касса расходовала средства на их лечение. „Поэтому следует предоставить работодателям больше возможностей заботиться о благополучии работников. Например, предоставить льготы на привлечение консультантов по здоровому питанию, физической активности и душевному благополучию. Все связанные со здоровьем услуги влияют на душевное и физическое здоровье, и тем самым вносят свой вклад в экономику в целом. Предотвратимые болезни и травмы сокращают мировой ВВП почти на четыре процента. Каждый евро, целенаправленно использованный работодателем в интересах здоровья своих работников, вернёт предприятию эту инвестицию, увеличив её до четырёх раз“, – сказала Аавиксоо.
По словам Сирли Спелман, соучредителя и вице-президента Эстонского общества HR, объединяющего энтузиастов в области работы с персоналом, сложившая ситуация, по сути, означает, что и для каждого отдельного предприятия, и для государственного бюджета в целом, средний работник на рынке труда – это не целый работник, а только три четверти или даже половина целого работника. „Мы хотим, чтобы у всех предприятий Эстонии было как можно больше здоровых работников, а не людей, страдающих заболеваниями, которые можно было предотвратить“, — сказала Спелман.
„Медицинская система Эстонии находится под давлением, и её скудные ресурсы необходимо беречь. Для этого государство должно гораздо больше, чем раньше, поощрять занятия спортом и в целом профилактику проблем со здоровьем. Это должно стать одной из ключевых тем на весенних выборах“, — добавила Спелман.
По словам руководителя Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, есть совершенно очевидные способы решения растущих проблем со здоровьем населения. „Многие работодатели были бы готовы делать гораздо больше для здоровья своих работников, чем они делают сейчас“, — сказал Палтс.
Согласно результатам опроса, проведённого Эстонской торгово-промышленной палатой, 93% работодателей считают вклад в укрепление здоровья работников полезной инвестицией; 92% считают, что предоставляемые государством налоговые льготы в отношении расходов на здоровье работников могли бы быть больше, а 93% работодателей признают, что увеличение налоговых льгот будет мотивировать их вкладывать больше средств в здоровье своих работников.
„Согласно действующему Закону о подоходном налоге, значительная часть расходов, связанных с укреплением здоровья работников, рассматривается как спецльгота и облагается подоходным и социальным налогом, что не мотивирует работодателей делать такие инвестиции“, — отметил Палтс.
„Государство может способствовать дополнительным инвестициям частного сектора Эстонии в здоровье людей, обновив положение о спецльготах на укрепление здоровья. Созданная в 2018 году система, которая позволяет инвестировать в здоровье работника 100 не облагаемых налогом евро в квартал, насчитывает почти 120 000 пользователей, и их число продолжает расти. Это одна из важных историй успеха Эстонии. Чтобы нейтрализовать инфляцию и сохранить эффективность закона, необходимо поднять эту не облагаемую налогом сумму минимум до 200 евро в квартал, а также распространить льготу на медицинские услуги, которые помогают работникам лучше сохранять свою занятость. Так можно значительно увеличить частные инвестиции в здоровье жителей Эстонии, не тратя деньги налогоплательщиков“, – сказал Палтс.
„Прямое негативное влияние такого увеличения на государственный бюджет будет минимальным, или даже ничтожным, поскольку предоставление и использование компенсаций является для предпринимателей лишь возможностью, а не обязанностью. Однако повышение предельной суммы будет мотивировать работодателей инвестировать в человеческий капитал“, — сказал Палтс.
„Увеличение инвестиций в работников — это возможность для предприятий, а не обязанность. Если кто-то может предложить больше, это хорошо, и это необходимо поддерживать. В сегодняшней ситуации, когда многим нелегко, важно, чтобы предприниматели не забывали о здоровье своих работников и по возможности помогали им лучше справляться с проблемами новой реальности“, — пояснил Палтс.
„Если работодатели будут вкладывать в здоровье своих работников больше, чем раньше, люди станут благополучнее, и здоровье населения в целом улучшится, что в свою очередь снизит общие расходы на здравоохранение. Одним из прямых эффектов станет также сокращение количества дней на больничном у работников. Люди станут больше пользоваться услугами, связанными со здоровьем, соответственно, увеличатся и получаемые от этих услуг налоговые поступления“, — добавил Палтс.
„Иными словами, если государство обновит закон и уменьшит количество препятствий на пути укрепления здоровья работников, работодатели будут готовы вкладывать больше денег в людей, что является важной победой для всего общества“, — добавил Палтс.
Предложения – как лучше заботиться об эстонских работниках
● Увеличить предельную не облагаемую налогом сумму расходов на укрепление здоровья с 400 евро как минимум до 800 евро в год.
● Расширить спектр услуг по укреплению здоровья: в дополнение к существующим – включить услуги, входящие в перечень услуг здравоохранения Больничной кассы (например, вакцинацию, обследования, услуги, связанные с душевным здоровьем, назначенные работником здравоохранения доказательно обоснованные профилактические услуги и лечение, а также оздоровительные услуги в более широком смысле, такие как массаж).
С текстом совместного обращения, которое было подписано сегодня, 1 декабря, можно ознакомиться здесь.
Манифест борьбы за здоровье работников инициировали: Эстонская торгово-промышленная палата, Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций, Союз работников образования Эстонии, Эстонское фармацевтическое общество, Эстонское общество HR, Ассоциация трудовой и организационной психологии, Эстонская коалиция психического здоровья и благополучия, MTÜ Peaasjad, Эстонское общество психиатров, Союз психологов, Эстонское общество врачей по гигиене труда, Союз машиностроителей Эстонии, Центральный союз работодателей Эстонии, Центральная организация профсоюзов служащих Эстонии (TALO), Эстонская ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса, MTÜ Eesti Noored Perearstid.
По данным Департамента статистики, в 2021 году в Эстонии средняя продолжительность жизни мужчин уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на один год и семь месяцев, а у женщин – на один год и четыре месяца.
Согласно последних статистических данных Eurostat, у жителей Эстонии показатель здоровых лет жизни является одним из самых низких в Европе. Продолжительность здоровой жизни эстонских женщин составляет менее 60 лет, что более чем на 13 лет меньше, чем в Швеции. Что касается мужчин, мы находимся в самом низу рейтинга – у нас этот показатель равен 55,5 годам, что на 17,3 года меньше, чем в Швеции.
За время эпидемии коронавируса доля психических и поведенческих расстройств резко возросла: в 2021 году в Эстонии психиатры диагностировали психические и поведенческие расстройства более чем в 93 000 случаях, что более чем на 5 000 больше, чем в 2020 году. Ежегодно в дополнительной помощи нуждаются 200 000 человек, которые имеют психические расстройства и не получили соответствующего лечения.
Исследования поведения в отношении здоровья, проведённые среди взрослого населения Эстонии, показывают, что оздоровительным спортом даже минимально не занимаются около трети женщин и до 40 процентов мужчин, чьё здоровье это позволяло бы.