Средняя продолжительность жизни в Эстонии сократилась. Профсоюзы, работодатели и врачи выступили с обращением

„Государству следовало бы поощрять работодателей, расширяя их возможности вносить свой вклад в профилактику, например, посредством обеспечения работникам доступа к программе первой помощи для родителей и другим программам первой помощи, поддерживающим психическое здоровье. Учитывая, что количество клинических психологов крайне ограничено, у работодателя должна быть возможность задействовать психологов труда, психологов-консультантов, психотерапевтов, работающих с использованием доказательно обоснованных методов, кризисных консультантов и медсестёр душевного здоровья“, – добавила член правления Ассоциации трудовой и организационной психологии.

„В годы эпидемии коронавируса проблемы с душевным здоровьем вышли на первый план, необходимо начать незамедлительно и реально заниматься их решением. Упор должен быть сделан на профилактику, потому что, если человек уже получил направление к клиническому психологу, значит мы уже имеем дело с реагированием на серьёзную проблему, а не с профилактикой, которая была бы более здоровой и выгодной для общества“, — сказал Каскла-Купрюс.

По словам члена правления Ассоциации трудовой и организационной психологии Аве-Гайл Каскла-Купрюс, в прошлом году психические расстройства были диагностированы более чем в 93 000 случаев, что является новым и пугающим антирекордом, но это лишь верхушка айсберга, поскольку невыявленных случаев ещё больше. „В течение года проблемы с душевным здоровьем были у каждого четвёртого, а соответствующие прямые и косвенные расходы оцениваются в 2,8% ВВП Эстонии, т. е. почти в 600 миллионов евро“, — добавила Каскла-Купрюс.

Опрос, проведённый Эстонской торгово-промышленной палатой летом 2022 года, показал, что 82% работодателей ощущают, что душевное здоровье их сотрудников ухудшается, а 65% отметили ухудшение их физического здоровья в течение последнего года.

По словам руководителя Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, результаты нескольких недавних исследований свидетельствуют о том, что из-за долгосрочных последствий коронавируса и болезней, обусловленных образом жизни, жители Эстонии беспрецедентно часто страдают от различных проблем с физическим и душевным здоровьем. „Это затянувшаяся и углубляющаяся эпидемия истощает людей и оказывает непосредственное давление на экономику страны“, — сказал Палтс.



По словам Эвелин Аавиксоо, члена правления Эстонского общества врачей по гигиене труда, совершенно очевидно, что для государства и общества значительно выгоднее, чтобы работодатели вносили больший вклад в превентивную заботу о здоровье людей, а не чтобы потом Больничная касса расходовала средства на их лечение. „Поэтому следует предоставить работодателям больше возможностей заботиться о благополучии работников. Например, предоставить льготы на привлечение консультантов по здоровому питанию, физической активности и душевному благополучию. Все связанные со здоровьем услуги влияют на душевное и физическое здоровье, и тем самым вносят свой вклад в экономику в целом. Предотвратимые болезни и травмы сокращают мировой ВВП почти на четыре процента. Каждый евро, целенаправленно использованный работодателем в интересах здоровья своих работников, вернёт предприятию эту инвестицию, увеличив её до четырёх раз“, – сказала Аавиксоо.

По словам Сирли Спелман, соучредителя и вице-президента Эстонского общества HR, объединяющего энтузиастов в области работы с персоналом, сложившая ситуация, по сути, означает, что и для каждого отдельного предприятия, и для государственного бюджета в целом, средний работник на рынке труда – это не целый работник, а только три четверти или даже половина целого работника. „Мы хотим, чтобы у всех предприятий Эстонии было как можно больше здоровых работников, а не людей, страдающих заболеваниями, которые можно было предотвратить“, — сказала Спелман.

„Медицинская система Эстонии находится под давлением, и её скудные ресурсы необходимо беречь. Для этого государство должно гораздо больше, чем раньше, поощрять занятия спортом и в целом профилактику проблем со здоровьем. Это должно стать одной из ключевых тем на весенних выборах“, — добавила Спелман.