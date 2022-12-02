В рамках столичной субсидии на покупку велосипеда можно приобрести и шлем

Как отметил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, цель изменений - сделать поездки на велосипеде как можно более безопасными.

„Хотя при передвижении на велосипеде дети обязаны носить шлем, это изменение даст дополнительную уверенность в том, что шлем имеется и его используют. Поездки на велосипеде между школой и домом способствуют развитию у детей привычки к активному образу жизни, поэтому мы надеемся, что как можно больше детей получат права и будут ездить на велосипеде каждый день“, - сказал Вимм.

Горожане, которые уже получили субсидию на покупку велосипеда, могут ходатайствовать и о пособии на шлем. Для этого необходимо представить дополнительное ходатайство о пособии на покупку шлема в течение одного года с момента подачи заявления на получение субсидии на покупку велосипеда. В других случаях ходатайство о субсидии на покупку велосипеда и шлема должны быть поданы вместе.

Начиная со следующего года о субсидии на покупку велосипеда смогут ходатайствовать лица, которые получили права на управление велосипедом в год подачи ходатайства или в предшествующем году. Это изменение позволит получить пособие горожанам, которые сдают экзамен на управление велосипедом в конце года, но планируют купить велосипед весной.

Общий объем меры поддержки „В школу на велосипеде“ составляет 100 000 евро в год. За четыре месяца 2022 года было подано 228 ходатайств, из которых 217 соответствовали условиям предоставления пособия.

Цель субсидии состоит в том, чтобы как можно больше детей получали права на управление велосипедом, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие навыки. Еще одна цель – популяризация здорового образа жизни и безопасного передвижения.

Субсидия также поспособствует достижению целей Таллинна как Зеленой столицы Европы-2023 за счет повышения качества жизни горожан и жилой среды, а также делая город более экологичным.

Подробную информацию об экзамене и получении прав на управление велосипедом можно найти на сайте Департамента транспорта (на эстонском языке).